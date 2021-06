Lidenskap sender historie over hele verden; ZED NA avslører forhåndssalg; Boat Rocker Global Sales – DPI Vision

Mote sender historie over hele verden

Etter avtaler med motedistribusjon har kringkastere og nettsteder over hele verden tatt opp historie og dokumentaremner.

Nürnberg: nazieksperiment, 1 x 90 minutters dokument, opprinnelig produsert av MiddleSild Productions for UK Channel 5, SBS i Australia, Histoyer i Frankrike, DR i Danmark, NRK i Norge, Channel 8 i Israel og Viazat for CEE og Scandinavia Goes to.

I mellomtiden den 3 x 60 minutters serien av Voltage TV og Motion Content Panel Stor Blake, Den ble produsert for Channel 5, for BBC Select i Nord-Amerika, SBS i Australia, YLE i Finland, NRK i Norge, Access TV i Sverige, DR & CEE i Danmark og Vizat for Skandinavia. Lisens gitt.

Også kontrakter inkluderer salg 1000 års historie, Storming the Capital: The Inside Story, Future Warfare Og Utover vår jord.

ZED NA avslører forhåndssalg

Franske True Protco og distributør ZED har kunngjort salg i det nordamerikanske markedet foran sine nåværende fem planer.

52- og 90 minutter Flyways: Migratory Seabird, Ultimate Journey ABC Australia, ARTE France og PBS produserer samtidig ZED, Storyland og HHMI. Regissert av Randall Wood, er filmen planlagt utgitt sent i 2022 og følger forskernes innsats for å forstå vandringsmønstrene til verdens fem mest varige fuglearter.

Kalahari, landet med hemmelige allianser, I mellomtiden en serie på 3 x 52 minutter regissert av Pierre Stein. Produsert av ZED og Patrick Morris for France Televisions og Blue and Media, utforsker serien en annen versjon av den levende verden – en naturlig verden mer uselvisk enn vi først trodde. Levering er planlagt til sommeren.

Dokumentaren på 1 x 52 minutter er regissert av Lion Dynasty, A Matter of Pride, Jean Barrot og Romain Quilon. Filmen er filmet i mer enn 10 år og forteller den unike historien om en løve som stolt kjemper i generasjoner for å opprettholde sin fiendtlige, straffende, afrikanske jord. Produsert av ZED for ARTE GEIE og National Geographic.

1 x 52 Minutes Hitlers katastrofale ørkenkrig er en arkivhistorisk dokumentar i full lengde regissert av Juan Demoulandre, skrevet av Oliver Viviorga og produsert av ZED for France Televisions og National Geographic. Filmen beskriver alle militære operasjoner som fant sted i Nord-Afrika mellom 1941 og 1943, som skulle leveres neste måned.

Vikings: Den 52 og 90 minutter lange dokumentaren regissert av Pierstein om oppdagelsen av det 1200 år gamle Viking Grave-skipet i Norge i 2018 er The North Coast Ship and the Forgotten Kingdom. Med eksklusiv tilgang vil filmen, produsert av ZED for France Televisions and the Curiositystream, gradvis følge denne arkeologiske utgravningen og avsløre hvem som har vært gjemt i denne mystiske vikingkisten i over tusen år. Levering er forventet neste sommer.

Boat Rocker står for Global Sales

Etter det globale salget av kanadiske båtrockermedier inkluderer dokumentarserier og spesialvalg Discovery + og A + E.

Shark Teeth Bilder ‘ Hemmeligheter i snøen Discovery Science U.S. Nominert av, debuterte Super Channel i Canada tidligere i år.

Showet reiser nå til A + E for Storbritannia, Polen, Romania og Sør-Afrika, samt Nat Geo for Mena, Discovery Penelox og RTI for Italia. Videre salg av serien ble avsluttet med A + E OLE i Latin-Amerika og Karibia, Bell Medias Canal D i Fransk Canada, Prava I Provody i Serbia, Montenegro, Makedonia, Bosnia, Hercegovina, Kroatia og Slovenia og Prosipen i Tyskland.

Uforklarlig: Fanget på kameraet I mellomtiden overtok Discovery + USA, mens Foxtel overtok Australia / NJT CNN Productions. Helvete i Heartland: Hva skjedde med Ashley og Laria? Og Psykiaterens hemmeligheter. Begge seriene ble plukket opp av Nordic Entertainment Group for ViaPlay SVOD-tjeneste i Norden og Baltikum.

Andre steder kjøpte AETN i Storbritannia den historiske kanalen i Tyskland og Quebecs streamingtjenesteklubb Illico i fransk Canada Hell in the Heartland: Hva skjedde med Ashley og Laria? RDL er tatt av Tyskland og Sundance Now America og Canada Psykiaterens hemmeligheter.

Pulse Launcher Louis Cabaldi Document

Pulse Films har filmet en spillefilm om den britiske musikkstjernen Louise Kabaldi over en femårsperiode.

Selskapet bak Apple TV + ‘s Beastly Boys Story og Beyonc ின் s Lemonade har inngått samarbeid med PMG og Quickfire Films. Regissert av Joe Perlman, produsert av Sam Bridger og Alice Rhodes.

Dokumentaren følger Kabaldis mestselgende verdensomspennende turné, og returnerer til foreldrenes hjem i Skottland for å begynne arbeidet med Sophomore-albumet.

Independent Entertainment markerer produksjonen i det kommende virtuelle filmmarkedet i Cannes senere denne måneden.

Den inneholder interlude-artister Ryan Walter, Pulse Films Thomas Bensky, Marisa Clifford og Tim Ozia, James Etherton og John Base of Quickfire Films, Cora Balfrey og Independent Entertainment Sarah Luther og.