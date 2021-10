Lidl -ansatte streiker fortsatt: Her er listen over butikker stengt på fredag

Mange Lidl -butikker holder stengt på fredag ​​på grunn av den sosiale konflikten som påvirker selskapet. Situasjonen ligner på det som skjedde torsdag og onsdag, da hundre filialer ble påvirket av streikebevegelsen, ifølge ledelsen og CNE -fagforeningen.

Protestbevegelsen avtar ikke: Siden onsdag har omtrent en tredjedel av Lidls butikker i landet blitt stengt på grunn av en sosial konflikt som har påvirket selskapet. Fagforeninger og Lidl -ledelse vil samles rundt bordet på mandag, bekrefter selskapets talsperson Julien Wathieu som sikrer “opprettholde sosial dialog med personalet. Målet med denne nye konsultasjonen er å komme til enighet om arbeidsmengden til ansatte.

Mot en generalstreik på lørdag?

Denne fredagen er hundre butikker fortsatt stengt over hele landet. prosedyrer “helt alene” fra staben “Hvem orker ikke mer” CNEs Stanie Hermanns forklarer arbeidsforhold. til Hold press på ledelsen. Fram til mandagens forhandlinger planlegger fagforeninger å ta felles tiltak, og den lørdagen gjennom stenging “Hele Lidl” Fra landet, eller rundt 300 butikker. “Stor gest og ekstra press for ledelsen å innse”, Legger Stanney Hermans til.

Personalforespørsler

I streik siden onsdag, enten i Flandern, Wallonia eller Brussel, uttrykker Lidl -ansatte misnøye. Men hva er deres krav? “Ansatte krever bedre arbeidsforhold, spesielt flere hender i butikker som kan hjelpe dem, og ikke periodisk,” CNEs Stannie Hermans sier:

For øyeblikket, i møte med protesten som har pågått en stund, Lidl hyret vikarerForklarer Stany Hermans. Løse “for en kort periode “ Hvem er “Ikke en stor hjelp for personalet på Lidl “ Siden vikarer Du får ikke nødvendig opplæring.

Så ansatte og fagforeninger venter. ”Et tegn på ledelse, en langsiktig strukturell løsning “ som vil føre til “Konkret beslutning om å øke timene“, CNE forklarer.

Lidl -butikkene stengte fredag ​​(Wallonia og Brussel):

Nedenfor er en liste over Lidl -butikker som er berørt av fredagens streikeaksjon. Vær forsiktig, denne listen er ikke komplett, advarer Stanney Hermans. Han forklarte at andre butikker kan bestemme seg for å stenge på ettermiddagen. “Vi prøver å holde det samme antallet butikker stengt siden onsdag, omtrent hundre”. Nedenfor er en liste over Brussel og Wallonia, fagforeningen som ennå ikke har kontaktet flamske representanter: