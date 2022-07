Liege: Han gikk inn i mengden på Montlegia!

Noureddine, 40, risikerer en betinget ett års fengsel ved Liège Criminal Court for å ha kjørt inn i en folkemengde foran MontLégia-sykehuset i Liège. Fakta skjedde 20. april. Etter å ha bestemt seg for å få informasjon om fordelene ved omskjæring, bestemte den berørte mannen seg for å dra dit… For å gjøre dette, etter å ha inntatt en stor mengde alkohol, dro han til sykehuset. Han parkerte kjøretøyet sitt foran selskapet. Kom tilbake og gikk rett til resepsjonen. Han ba deretter om å få snakke med en barnelege eller få nummeret hennes for å få forklaringer.

En uobservert oppførsel. Faktisk insisterte Nuredin. Det førte til at personene i resepsjonen ringte sikkerhetsvaktene. Senere ble Noureddine eskortert ut av to sikkerhetsvakter. Etter å ha blitt sparket ut av anlegget bestemte han seg for å sette seg inn i den hvite varebilen sin og skynde seg nedover gangveien foran sykehuset, hvor det ikke bare var vakter, men også mange mennesker. Påtalemyndigheten bestemte seg for å vise CCTV-opptakene i retten.

Ankomsten av den hvite varebilen i retning av inngangspartiet ble observert å forårsake panikk i folkemengden. Bildene viser et titalls mennesker som løper etter ly. Noordeen rømte fra stedet og tok ly på et rom sammen med moren. Politiet grep inn på stedet. Mannen kom ikke fra stedet før fem timer etter operasjonen. «Vaktene ble tilkalt direkte«, påpekte Nuredin, ble varetektsfengslet for dommeren.De sa ikke engang hei til meg. En av dem traff hjertet mitt. De ga meg et forkle og kvalte meg. Jeg mistet bevisstheten. jeg får sparken»

Det var da han forklarte begrunnelsen bak å kjøre inn i et fotgjengerfelt når folk er tilstede. «Jeg så vaktene utenfor ler. Jeg ble parkert foran. Jeg var fortsatt sjokkert og sint. Jeg vil ikke skade dem. Jeg beklager at jeg var redd. Jeg gikk vroom, vroom. Jeg var fortsatt i sjokk. Jeg ble dårlig satt ut. Jeg ville gå fortere. Jeg har ingen intensjon om å knuse dem. Jeg ble ikke stoppet. Jeg ville hjem. Jeg ville legge press på dem. Jeg ville lage litt støy. Jeg burde ikke ha reagert sånn. Burde gått for å melde kvelingen til politiet. Det var mange mennesker der. Beklager.MR. Willems, under høringen, argumenterte for en dom med autonom prøvetid eller betinget prøvetid. Retten vil kunngjøre sin avgjørelse innen utgangen av måneden.