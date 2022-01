Liege Space Center i den syvende himmel

James Webb-romteleskopet fullførte den siste fasen av utplasseringen på lørdag, med hovedspeilet ditt, og er nå i sin endelige konfigurasjon. Blant håndverkerne av dette revolusjonerende verktøyet, Liege Space Center. LLiège-astrofysikeren Michaël Gillon deltok i arbeidet: “Den vanskeligste delen ligger bak oss“.

Å utplassere et slikt teleskop i verdensrommet, ikke bare fra speilene, men også fra varmeskjoldet, var en ultrafarlig prosedyre som aldri hadde vært forsøkt tidligere.”Og alt gikk etter planen“, forklarer Michaël Gillon”.Beviset på at disse ekstra årene med justering, kontroll og revisjon av anleggene ikke har vært forgjeves. Det er mye mer fordelaktig å ta seg god tid, for her ville den minste feil ha vært fatal.“

Det var den mest stressende fasen

Astronomer over hele verden kan puste lettet ut i dag, ettersom oppdraget nå ser svært vellykket ut. “Det var helt klart den mest stressende fasen, kollegene mine og jeg fulgte alt gjennom NASA-plattformene som kommuniserer veldig bra. Det var spennende.“

Men før det er i drift, vil teleskopet fortsatt måtte nå sin endelige bane 1,5 millioner kilometer fra jorden. “Du har allerede tilbakelagt en tredjedel av veien, og steg for steg nærmer du deg destinasjonen perfekt.“

Vi sees om fem måneder

Hvert sekskantede segment som danner dette enorme primærspeilet, belagt med gull for bedre å reflektere lys, må også justeres nøye.

Vitenskapelige instrumenter må fortsette å kjøle seg ned og kalibrere veldig nøyaktig før begynn, om litt over fem måneder, din utforskning av kosmos.