Life Without Tonum, Segovias introduksjon til Molenbeek: Mulige samlinger av Standard-RWTM her

En blindvei venter på Standardsmen i Sclessin denne lørdagen. Etter to tap uten et eneste mål, håper Karl Hofkens menn å hevne sine supportere og gi dem sin første seier for sesongen. Som vi informerte deg om torsdag kveld, vil dette bli gjort uten Aron Donnum, som forlot klubben for å bli med i Toulouse mot en sjekk på 4,5 millioner euro (pluss 2 millioner euro bonus).

Så Carl Hofkens må finne en ny kaptein som erstatter nordmannen. Canuck, som har spilt sparsomt i starten av sesongen, kan være et alternativ på venstresiden, det samme er Mundle, som også har kort spilletid, med mindre Karl Hofkens stoler på Kawabe, som scoret i Gordridge forrige uke. Til dette hovedstadsmøtet vil Rouches» T1 bli tatt bort fra Hautekiet (som fortsatt berører beinet) og Stipe Perica, som gjenopptar fellestreningen neste mandag. På RWDM-siden vil Claudio Caçapa uten tvil velge Luis Segovia i sentrum av forsvaret. Hans første, ecuadorianeren, vil ta plassen til Jonathan Herries, som fortsatt ikke er blitt frisk, sammen med Klaus og Florian Le Joncour. På midtbanen kunne Florent da Silva beholde sin plass på bekostning av Niclo Dailly til fordel for Michel Pirone. Selv om Sambu Marsoni fra Seraing allerede har kvalifisert seg, er Youssef Kone fortsatt utenom det vanlige. Følg Standard-RWDM live med kommentarer fra 20:45: Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

