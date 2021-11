Liga – Barசாa taper, men Villarreal blir eliminert på slutten av kampen

De startet 0-0 mot Benfica i C1 tirsdag, FC Barcelona slo La Liga 3-1 i Villarreal lørdag 15-1, men er ni poeng bak Sevilla FCs vertskap Real Madrid søndag.

Effekt Service Begrensningene er: Fire dager etter trekningen på Camp Nou Dette kompliserer i stor grad kvalifiseringen til knockout-stadiene i Champions League, Katalanerne trodde den samme drømmen ville bli gjenopplivet på keramikkscenen på lørdag … før en endelig utgivelse.

Frankie de Zhang Han åpnet scoringen i det 50. minutt med sesongens første scoring. Memphis DeBay Postet av Geronimo Rully.

Men i det 77. minutt Samu Chukweze, I stedet kom i spill for noen minutter siden Jeremy PinoBruker en plasseringsfeil i katalansk forsvar for å utligne.

Målet gjenopplivet Barசாas verste nederlag de siste månedene: vi så kapteinen Sergio Busquets Løft hendene til himmels mot den unge forsvareren og tispa Oscar Mingusa, Og på slutten av tirsdagens kamp mot Benfica Lisboa slapp Barசாa inn flere klare sjanser.

Men resultatet ble annerledes: i det 88. minutt, Memphis DeBay, I begynnelsen av møtet, uten videre, ble ødelagt Geronimo Rully Og holdt ham kjølig for å score frigjøringsmålet. Deretter Philip Goodinho, Kom inn på 80. plass i Nikos plass, hektet på boksen Juan Foyt, Og er ansvarlig for å endre straffen (90. + 4).

Takket være denne seieren forlot Xavi sesongens første hus under epoken, og i de tre andre kampene avanserer Barசாa til jevne nivåer.

Søndag, Atletico Madrid Cadiz (18.30) og Real Sociedad, nummer to Rangering, Espanyol i Barcelona (16:15). I mellomtiden er Real Madrid vert for Sevilla FC klokken 21.00 på Santiago Bernabeu Stadium for kampens 15. plakat. Uten Eden Hazard, Syk.