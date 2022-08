Light Fairytale Episode 1: A Classic and Curious Beginning (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One)

Utgitt i 2019 dematerialisert på PS4, Xbox One og PC, Light Fairytale (Episode 1) kommer tilbake til oss i 2022 med en vakker fysisk PS4-utgave (inkludert et hefte/manual samt OST) via distributøren Red ArtGames. Muligheten til å tilby deg våre inntrykk av den første episoden av denne JRPG med flere inspirasjoner fra 90-tallet (sjangerens gullalder).

Ja, det er ganske rart å påpeke, Light Fairytale tar i bruk et episodisk format, en form som vi oftere finner for narrative historier, selv om nylig Final Fantasy VII Remake tok denne samme «episodiske» veien ved å bli delt inn i tre deler. . Light Fairytale er på sin side også planlagt i fire episoder, hvorav to allerede har dukket opp, episode 1 er aktuelle i dag, og den andre delen er tilgjengelig fra 2021 på Xbox, PC og PS4 i dematerialisert form. Men eventyret kunne aldri ha sett lyset uten motivasjonen, arbeidet og lidenskapen til forfatteren.

Designet av en enkelt person, Frankrike-baserte studio neko.works, gikk den først gjennom en deltakende Kickstarter-kampanje i 2016 under navnet Project Light (for å bli Light Fairytale). Dessverre mislyktes kampanjen på grunn av mangel på midler. Men i stedet for å kansellere prosjektet sitt, har forfatteren, som har ambisjonen om å lage sine egne spill, på en eller annen måte lagt denne JRPG-en til side. Dette for å gjøre plass for Super Night Riders, et arkaderacerspill utgitt samme år (2016). Inntektene fra sistnevnte var Light Fairytales viktigste finansieringskilde. To år senere (november 2018) dukket den første episoden av Light Fairytale opp i Early Access på Steam før en endelig utgivelse i 2019. 2022 markerer at den kommer tilbake til søkelyset, både takket være denne fysiske PS4-utgaven og da den ble utgitt. . nylig (sist i april) på Nintendo Switch.

Et dystopisk univers og flere referanser

Eventyret begynner i en dystopisk verden, innbyggerne bor i en liten underjordisk by – Lower City. Styrt av ordre fra Empire-regjeringen, overlever disse landsbyboerne, kalt åtseldyr, på en eller annen måte ved å adlyde viljen og jobbe hardt for imperiet. I tillegg er denne underjordiske byen delt inn i flere lag, det vil si at jo mer innbyggerne bor mot dypet, desto fattigere og mer hjelpeløse er de, og gjenlyder Final Fantasy VII og Midgar derfor føles det. Det har imidlertid ikke alltid vært slik… For lenge siden var verden velstående, og vitenskap og teknologi var veldig avansert, til det punktet at mennesker levde i overkant. Men snart oppsto et uventet fenomen, og denne velstående verden ble ødelagt. Derfor overlevde menneskeheten ved å gjemme seg i tusenvis av år, og denne delen av historien ble senere glemt…

I dag drømmer den unge, naive, drømmende og late Haru om en vidstrakt slette og et «blått tak», noe han aldri har sett: «himmelen». Akkompagnert av sin barndomsvenn Kuroko, stridbar, teknisk kunnskapsrik og hemmelig forelsket i vennen sin, bestemmer Haru seg for å prøve å oppdage denne berømte blå himmelen ved å prøve å nå overflaten. Men for å gjøre det, må han «rømme» og gjøre opprør mot imperiet…

En dystopisk verden, sosiale klasseulikheter, en underjordisk by uten tilgang til ekte dagslys, hvordan ikke tenke på Final Fantasy VII (vi nevnte det før), Tales of (Oppstå, kveld,…), eller til og med en episode hvis inspirasjon vi føler sterkt Breath of Fire – Dragon Quarter: en underjordisk verden, og en helt, som er villig til å gjøre hva som helst for å vende tilbake til overflaten av verden for å redde lille Nina.

Når vi så på disse nevnte spillene, fant vi ut at karakterene har det som skal til for å bli kjærlige over tid (personlighet). Det må sies at deres interaksjoner, noen ganger valgfrie, og derfor lett å miste eller ikke, gir mer dybde til vennskapet deres basert på vitser, kamper, sjalusi eller til og med visse mer voksne hentydninger, ganske tilstede, for å si det mildt. . Vi snakker åpenbart bare om denne første episoden og hva den består av. La oss se om oppfølgeren holder dette vakre løftet.

Merk også at denne første delen av eventyret kan oppleves i utgangspunktet fra Harus synspunkt, deretter fra Kurokos etter at du har slått spillet for første gang. Endringene mellom de to heltene er ikke drastiske, men små, med karakterene som bare skiller seg litt. Denne egenskapen, som allerede er sett andre steder, har derfor et visst potensiale, som kan sees for de følgende episodene -som logisk nok ikke behandles her, denne testen er utelukkende basert på denne første delen-.

tradisjonelle grunnleggende

Med sine inspirasjoner fra 90-tallet, eller til og med de nevnte spillene, vil ikke Light Fairytales spilling desorientere JRPG-fans. Det er sammenkoblede områder, NPCer å chatte med, interaksjoner for å hente forbruksvarer/artikler, eller helt valgfrie sekvenser. Det er også tilgang til et minispill, det tradisjonelle utstyret/magiske systemet (via kuler), svært lite brukt i denne første delen, og selvfølgelig konfrontasjoner mot motstandere.

Disse tilfeldige kampene kan oppstå på to måter, enten gjennom forhåndsdefinerte sirkulære områder eller fremdrift på en mer klassisk måte. I begge tilfeller foregår en overgang til mer tradisjonell turbasert JRPG-kamp.

Du kan bruke gjenstander, utføre en vakt, bruke magi (i bytte mot MP), angripe med et hovedvåpen, eller til og med gjennom spesielle evner som er unike for hver karakter: beskyttelse for Haru, for eksempel. Med disse dataene er det opp til deg å utnytte, utnytte motstanderens svakheter, helbrede,… som forresten ikke burde være for komplisert.

Siste punkt i disse konfrontasjonene, vet at etter å ha mottatt nok treff, ved å fylle en spesifikk måler, kan de to hovedpersonene bruke en «fury»-teknikk, igjen ny for hver enkelt. For et første utkast er det lett tilgjengelig, og balansen generelt er godt balansert, men synd at vi ikke drar nytte av flere paneler med muligheter.

og klassisk grafikk

La oss nå gå til den tekniske/grafiske delen. Testet på PS5 via bakoverkompatibilitet, vi møtte ingen spesielle problemer. Visuelt bruker programvaren Unity-motoren for modellene sine, enten for Chibi-karakterene, som vi allerede har sett i andre produksjoner med JRPG-stempel, samt for noen mer industrielle omgivelser. Tittelen drar også nytte av vakkert detaljerte illustrasjoner og anime-sekvenser.

Musikalsk sett tilpasser Terry Chandlers sanger seg godt til situasjonene man opplever. Husk at denne fysiske versjonen av PS4 inneholder BSO og dens tolv titler i CD-format. Til slutt, hvis tittelen ikke tilbyr faktisk dubbing, er undertekstene tilgjengelige på japansk, engelsk eller fransk, med svært lette skall gjennom hele teksten.

Testet på PS5 via PS4 bakoverkompatibilitet