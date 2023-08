Lille er oppkalt etter den tidligere Sporting Anderlecht-spissen

Lille (4-1), fersk fra gresset på Lorient, ser etter en ny spiss. Mastiffs henvendte seg til tidligere Sporting d’Anderlecht de siste timene.

Faktisk ifølge opplysninger fra Shanti Auna, Ligue 1-bosatt Christian har angivelig vist en viss interesse for Guam. Hvis Mohamed Payo forlater, kan Lille begynne å prøve å signere Fiorentina-mannen til juni neste år. Italienske ledere vil på sin side bli tvunget til å selge ham denne sommeren hvis de ikke vil se ham dra gratis på slutten av sesongen. En ting er sikkert, konkurransen er veldig tøff. Lorient og FC Nantes ville også være spesielt glade for ideen om å få hendene på den innfødte Abidjan. For å gjøre dette må du først begynne med å legge hånden i lommen.

Christian Guam

Denne sesongen har høyrehenderen på en fot åttifem bare spilt åtte minutter. Det gjenstår nå å se om han forlater eller om Viola endelig vil tilby ham en kontraktsforlengelse.

Les mer

Anderlecht kan definitivt sette en stopper for det