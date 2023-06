Lilybets «mest amerikanske» fest for 2-årsdagen og Meghan Markles dyreste gave

Født med en måneds mellomrom. 6. mai feiret Archie Mountbatten-Windsor sin 4. stearinlysvake mens han deltok på kroningen av sin far, Charles III. Denne 4. juni var det søsteren Lilibets tur til å feire bursdagen hennes.

Av Elizabeth IIs oldebarn ville Meghan og Harrys datter være den eneste som ble født utenfor Storbritannia som ville ha rett til festen.«Veldig amerikansk». Engelske aviser rapporterte at kjendiser reiste til Montecito og at det ble etablert en dyrehage i hagen for å underholde barna. Vi får også vite at den tidligere skuespillerinnen ga Lilybet en heftig prislapp i år. Hertuginnen av Sussex skal ha brutt regningen for å gi henne en musikkboks signert av Cartier. Mengden dens? 6000 euro.

Prins Harry, som for øyeblikket er midt i en juridisk kamp i London, vil ha valgt ting til å dekorere rommet sitt. Meghan Markles kjærlighet til det franske merket er ikke noe nytt. Han kjøpte faktisk to tankklokker mens han filmet serien Klær. «MM til MM», skrev hun på baksiden av urskiven. En gave til aldri å glemme hvor hun kom fra.