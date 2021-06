Limerick skal føre til stabile byer i EU

Rosie Webb, leder for byinnovasjon i Limerick City and County Council, sier Limerick blir en “fyrby” når verden løfter realitetene i klimaendringene.

Som en del av det nye EU Smart City-prosjektet, i 2018, vant byen 6,5 millioner dollar i finansiering over fem år.

Ved å vinne dette tilskuddet ble Limerick ansett som den første irske ‘fyrtårn-smarte byen’ som utviklet og testet integrerte innovative løsninger på distriktsnivå og fungerte som konsulenter for regionen og andre byer og regioner over hele Europa.

“Limerick er en av bare to EU-fyrbyer som er valgt for et stort pilotprosjekt for klimaendringer som vil føre til andre deler av Europa om hvordan man dramatisk kan redusere karbonavtrykket i urbane områder,” sa Webb.

“EU + CTX Change Program (Positive City Exchange) ser Limerick sammen med Trondheim i Norge og er valgt å utvikle et program som har potensial til å revolusjonere hvordan vi produserer og bruker energi i europeiske byer og tettsteder.”

Fokuset på Limerick er utviklingen av en ‘samfunnsfase’ og bruk av smarte målere, innovasjon i nye energikilder (inkludert bruk av hydrokinetisk energi) og etableringen av et ‘positivt energidistrikt’ i lagring, digitale verktøy og innbyggerdeltakelse. Limerick sentrum.

“Dette er bare noen av de innovative elementene som dette byrå-teamet jobber med for å bekjempe klimaendringer og bygge en bærekraftig by med positiv energi,” sa Webb.

Ifølge Alan Dooley betyr CTX-utvekslingsstrukturen at Limerick kan takle “de mest komplekse utfordringene vi står overfor i et klimaperspektiv.” Dooley er ledende innen digital strategi i Limerick City and County Council.

21st Century Solutions

“Limerick vil ha direkte data som vi kan bruke til å akselerere innovasjoner på innbyggernivå og ha en innbyggerdrevet løsning. Dette vil bringe det 21. århundre løsninger på det 21. århundre problemet,” sa han.

+ CTX Change Limerick vil lage et rammeverk for en trinnvis tilnærming til å lage et DPEP (Distribuert Positivt Energivolum) som kan gjenspeiles i enhver by.

“De fem bygningene som deltar er Gardens International, Limerick Youth Services, Limerick Chamber of Commerce, Limerick Public Post Office og Rooney Auctioneers,” sa Webb.

”En meter er montert på hver av de fem bygningene, som mater et overvåkingssted for å støtte en samfunnsfase.

“De er alle historiske bygninger – noe som medfører renoveringsutfordringer – men vi jobber med sikkerhetsenergioppgraderinger for å finne de beste modellene for å gjøre disse bygningene energieffektive.”

Giginetics, et lokalt oppfinnelsesselskap, demonstrerer hvor mye energi som kan fanges opp med en elvturbin.

“I sentrum av vårt arbeid ser vi på nye typer samfunnsmodeller for å implementere spesifikke energiprosjekter og i bredere forstand dekorponisering og hvordan vi kan møte klimamålene mens vi imøtekommer en større befolkning,” sa Webb.

“Vi har store utfordringer å håndtere fremover, men vi ønsker å gjøre det sammen med innbyggerne våre, og vi må begynne å akselerere samarbeidet.

“Vi valgte det historiske sentrum fordi vi prøvde å implementere dette området, og det har blitt en reduksjon på 27 prosent i det siste estimatet av ledig eiendom i området.

“Vi hadde skatteincitamenter for området som ikke var så godt ivaretatt før vi aktivt fremmet det ved å opprette en butikkrådgivningsklinikk per område. Det kommer ikke som en overraskelse at vi allerede har gjort den slags innvirkning.”

I følge Dooley er planen å ta opp noen av de “mest komplekse problemene” vi alle står overfor i vårt forsøk på å redusere karbonavtrykket og lovgivningen på dette området.

“Det er utrolig vanskelig å gjøre dette når du har en bygningsmasse, og det er derfor det er viktig å ha en innbygger-sentrert tilnærming,” sa han.

Innovation Lab er et sentrum i Georgia Innovation District hvor borgere, studenter og frivillige kan kombinere og designe løsninger for de beste stedene, stedene og samfunnene støttet av den digitale plattformen.

“Å være foran en butikk midt i byen, vil vi se hendelser tidlig og hvordan vi skal samhandle med innbyggerne for å løse disse problemene,” sa Dooley.

“Byen vår har en 3D-tvilling, slik at vi kan hente huseiere som tenker på å oppgradere bygningene sine. Vi kan bringe dem inn og bevise hva som er grunnlaget for renoveringen for å gi dem den beste avkastningen på leien eller for å gjøre sine bygge mer energieffektivt.

“Vi tar læring fra hver hendelse og overfører kunnskapen tilbake til en database. Dette vil tillate oss å håndtere neste sett med hendelser og fortsette å ha en digitalt administrert tilbakemeldingssyklus for innbyggerne.”

Endring av atferd

Som Dully ser det, handler ikke endring av borgernes oppførsel bare om å endre varmesystemer eller sette på doble vinduer.

“Vi ønsker å lære folk hvordan de kan endre deres atferd. Vi kommer til å begynne sakte og prøve å få alle med oss ​​fordi jeg ikke tror vi kan løse alle disse komplekse problemene,” sa Dooley.

“Det er vanskelig å tvinge noen til å bruke 20 000 dollar på å renovere huset sitt.

”Som en del av vår innovative Limerick-hånd utvikler vi et Digital Collaboration Center hvor vi vil samarbeide med nyetableringer og store selskaper.

“Hvis dataene vi samler inn blir gjort tilgjengelige som åpne data, kan noen ved et universitet eller til og med noen som sitter i hjemmet få en idé om å starte et selskap for å håndtere et energiproblem.”

Kort fortalt sa Dooley at innovasjonslaboratoriet handler om ”åpen kildekode-løsninger” til energikrisen.

“Vi ønsker at Limerick City and County Council skal bli et smartere, datadrevet råd for å åpne for nye muligheter og innovasjoner med bedre praksis og resultater for innbyggerne våre. + CTX Change vil bidra til å stimulere det,” sa han.

“Det kommer til å bli en reell akselerasjon av dataene som trengs i løpet av det neste tiåret, og vi kan komme til å mangle den ambisjonen hvis gårsdagens løsninger råder. Her er et fantastisk lederteam og utrolig ambisiøse og intelligente mennesker i Limerick City og County Council.

“Leverage + CTX Change vil virkelig akselerere muligheten til å akseptere kommende utfordringer.”