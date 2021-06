Limerick: Utnytte den grønne energien til Shannon Garden

Potensialet for Shannon Garden å bli et av Europas ledende fornybare energisentre er nesten ubestridelig takket være den unike naturlige infrastrukturen, men “tiden er viktig”.

Dette er den faste påstanden fra Pat Keating, administrerende direktør i Shannon Foinsport, en viktig bidragsyter til denne enestående muligheten for regionen og staten.

Havnemyndigheten driver havnene i Foynes og Limerick og har lovlig myndighet over all maritim virksomhet innen en 500 km2 kystlinje fra Kerry til Loophead og byen Limerick.

Dens innvirkning i Midtvest-regionen og utover blir allerede fortalt; Irlands største grossisthavn og det nest største havneselskapet påvirker livet til alle innbyggere i regionen årlig av sine største lastevolumer. Enten det er drivstoffenergitransport eller plenfrø som hjelper til med å oppdra husdyr, er det en trygg måte å si at et hjem ikke påvirkes hver dag.

Men i desember i fjor gikk det raskt på en ny vei da det rullet hjulene på en plan for å forvandle det til et nasjonalt og internasjonalt energikraftpunkt, noe som ville gi det endringsnivået som noen få forventer.

For noen er kriteriet det beste, og krever nesten dobbelt handling.

Takket være ny teknologi har vindene som sendte Atlanterhavet og noen ganger kystdistriktene og dets folk nå kombinert all den fantastiske kraften for å gjøre Irland til en internasjonal energieksportør.

Ifølge rapporten venter 70.000 MW energi på å bli fanget til sjøs av fremvoksende flytende havvindteknologi. Det kan innse at innen 2050 vil en investering på opptil 12 milliarder dollar bli sendt til plantasjen i et moderat vekstmiljø og uten å tilføre eksportpotensial til andre markeder.

Dette er nok til å gi Irlands klimatariffmål og multipler. Nok til å skape en konservativt estimert 30.000 arbeidsplasser i produksjons- og distribusjonskjeden over den store regionen. Planen for balansert regional utvikling er nok til å levere Irlands ambisjon om 2040.

Den sterke teknologien til disse gigantiske turbinene er at de tåler angrep fra Atlanterhavsvindene og bringer den energien til land. Turbinene krever dypt vann for å skjule forsamlingen, så Shannon Garden har noen av de dypeste vannmassene i Europa.

Turbinene kommer ofte i forsyningskjeden fordi turbinene er montert på gigantiske betong- eller stålplattformer som kan trekkes så langt det menneskelige øye kan se, men vinden blåser kraftig selv på stille dager på stranden.

Men utsiktene til å være den største fornybare energibanken i Europa som tiltrekker seg utenlandske direkteinvesteringer, tilfører et annet lag av spenning, ikke bare til datasett med høy energi.

Bærekraftige havvindparker har allerede vist seg å være vellykkede de siste 15 til 20 årene, med land som Keating, Storbritannia og Norge i Nordsjøen, og faktisk vår egen Arclo Bank vindpark på østkysten.

“Industrien, som med all teknologi, ser etter større effektivitet og større volum, og det er der det atlantiske flytende havet kommer inn. Det flytende havet gir deg et trinnvis skifte i kapasitetsproduksjon, og bærekraftige havvindparker hvor du er mer effektiv enn dine faste, “sa Keating.

Claire Beach joint venture

Hvis denne historien er utrolig god i desember, var det ikke før i april, da verdensleder Floating Equine kunngjorde et joint venture med ESB for å bygge en flytende vindpark på Clare Beach.

Igjen skal de generere fornybar energi grønt hydrogen – det ‘fremtidige drivstoffet’ som er spådd å erstatte fossile brensler av tunge materialer.

Til tross for den enestående muligheten for vår naturlige infrastruktur, har andre avansert utviklingen av bikuben Skottland og lignende. Men hvis vi først vil holde på og kreve eierskap, må vi investere i infrastruktur for å gjøre havnen og hagen til det vi trenger.

“Vindens fruktbarhet vi har i Atlanterhavet er en gjennomsnittlig vindhastighet på 12 meter per sekund, som regnes som en av de beste i verden,” sa Keating.

“For vindmølleutviklere og samarbeidspartnere er dette en mulighet på et nivå du bare kan drømme om. Det faktum at verdens mest avanserte selskaper innen dette feltet ønsker å utvikle seg her, sier mye om den muligheten. Men vi må gjøre mer bruk av det, “sa han.

“Du må finne den store forsyningskjeden din så nær sjøbrisen du kommer, det er der Shannon Garden og dypvannshavnene kommer. Hvis du ikke har den nærheten, ser du høyere kostnader å drive. Derfor hagen her merker av alle boksene. “

Den genererte energien vil være høyere enn landets nåværende behov, men Keating sa at dette vil forberede den for fremtidig økning i etterspørsel etter strøm, inkludert datasentre for høyere energiforbruk.

“Det er stor bekymring for kravene som skal stilles til datasentrefasen. Det er en løsning på det, og igjen skaper den denne marine ressursen. Denne hagen kan være et knutepunkt for dette. Lag energi til sjøs og ta den i land for å støtte global datasenterinvestering. “

Imidlertid er det betydelige barrierer for å realisere denne enorme muligheten, spesielt rundt planlegging og samtykke.

“For tiden har vi den utdaterte Foreshore Act 1933, som aldri ble skrevet for denne typen ting. Vi har for øyeblikket ikke et regime med forhåndsgodkjenning utover 12 nautiske mil, så det er ikke noe formelt godkjenningssystem for deg å søke. Det, i i første omgang, må løses. “

Han sa at regjeringens lovforslag om maritim planlegging og utvikling og det nye byrået Maritime Area Regulatory Commission eller MARA vil gå noen vei for å løse disse bekymringene.

Han siterte Storbritannia, Nederland og Norge som eksempler på land med sterke godkjenningsprosesser som gjør det klart for utviklere.

“Vi må benytte oss av denne muligheten fordi andre land har mindre vind, ikke noe dypere kystvann, og vi vil ta den hvis vi ikke gjør det – de eksisterer allerede.

“Prosjektene vil gå andre steder. Folk vil investere pengene sine andre steder fordi alle disse store selskapene har bevilget midler til prosjektinvestering. Vi må øke hastigheten fordi tiden er viktig. Vi har fortsatt den tiden, men vi trenger virkelig å gå videre. “