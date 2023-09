Linas forsvinning: En tenåring sier at en mann nærmet seg henne to ganger

Lina, 15, har vært savnet i en uke i Alsace. Fredag ​​ble det gjennomført ferske søk. Etterforskere favoriserer visse spor, spesielt et spesifikt kjøretøy. I prosessen sa en tenåringsjente at hun ble oppsøkt to ganger av en mann.

Ny vri i Linas forsvinning i Alsace (Frankrike). Ifølge BFMTV sier en 14 år gammel jente ved navn Karin og en innbygger i landsbyen La Plaine at hun ble oppsøkt to ganger av en mann. Det var en uke før Lena ble savnet: første gang var mandag 18. september klokken 18.30, da hun skulle hjem fra skolen. BFMTV skriver at noen i en bil tutet på tenåringen flere ganger.

Andre gang var tre dager senere: torsdag 21. september morgen. Kareens far forklarte til BFMTV at datteren hans var på vei til bussholdeplassen for å gå på college. «Den grå Citroen ville komme til ham og åpne døren.»