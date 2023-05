Linda og Elaine hadde livets «verste flytur» da de tok med tanten Christine til Tenerife og sa «det var 12 personer totalt, og det var fryktelig» (bildet)

Britene dro fra Edinburgh til Tenerife 26. april da flyet deres tok en ny sving. Ifølge Mirror gjorde et titalls menn som feiret utdrikningslaget opplevelsen til tre kvinner som skulle være edru til et ekte mareritt. De to sekstiåringene forklarer at de begynte å rope og banne mens de damper blant passasjerene med en flaske vodka.

«Da vi ankom flyplassen var vi spente på den kommende ferien. Tanten min mistet mannen sin for tre år siden, og hun var redd hun ikke ville reise på ferie alene, i tilfelle noe skulle skje,» sa Elin til Edinburgh Live. Jeg og kusinen min bestemte oss for å ta henne med på ferie, og vi bestilte en tur til Tenerife. Hun er 88 år gammel, men hun er helt frisk, legger han til.

Men de tre kvinnene forventet aldri at flyturen deres skulle bli en slik begivenhet. – Vi visste ikke om utdrikningslaget da vi sto i kø for å gå ombord, og da satt flere av dem på flyet bak oss. Det var rundt 12 personer totalt, forklarer Britton.

«Vi ble straffet på grunn av deres oppførsel»

Kort tid etter avgang begynte ting å bli komplisert. «Jeg informerte flyvertinnen om at de ble mer og mer fulle. Men hun fortalte meg at de visste det allerede, og at de måtte fange vinen som skulle skjenkes, ellers ville de ikke vite hva de skulle gjøre, sier Elaine. – De hadde imidlertid flere advarsler om ikke å dampe på toalettene og at hvis de ble tatt, ville flyet bli kapret og politiet ventet på å lande, legger han til.

Men det roet ikke de 12. «De sluknet i oppkjørselen og på toalettet, og ingenting skjedde. En annen kunngjøring ba passasjerene om å bli på setene og rådet dem til ikke å servere mer alkohol i den andre runden med forfriskninger,» sier Elaine. «Jeg fortalte flyvertinnen at vi ble straffet for deres handlinger fordi vi ikke fikk ta en drink til, og hun sa: «Beklager, jeg vet at det er en forstyrrelse om bord».

«Fyren foran oss røykte fra setet, du kunne se røyken i luften. De satt ikke ned, de sto ved siden av vennene sine og ignorerte kabinpersonalet fullstendig,» fortsetter Elaine. En forferdelig flytur for andre passasjerer. «De ble mer og mer fulle og det var fryktelig og det var det verste ranet jeg noen gang har gjort,» legger han til.