Lionel Messi-avtalen øker billettprisene til Inter Miami for neste sesong

Er Lionel Messi fotballens Beyonce? Hva kan man forvente av hastigheten som billetter til Inter Miami-kamper har gått med neste sesong, eller prisene deres på annenhåndsmarkedet?

Den argentinske legendens besøk i Inter Miami utløste en sterk reaksjon fra den amerikanske klubbens supportere. Faktisk, etter kunngjøringen av La Pulcas signering, var alle billetter til Inter Miami-kamper denne sesongen, hjemme og borte, utsolgt.

Merk at billettprisene skjøt i været i løpet av få timer: for Messis første kamper med klubben steg prisene for de billigste setene tilgjengelig på annenhåndsmarkedet med over 1000 %.

Lionel Messis første kamp i sin nye trøye blir mot Cruz Azul Futbol Club i ligacupen 21. juli. Ifølge TickPick har prisen på den billigste billetten økt fra $29 til $459. Men det stoppet ikke. Messis første hjemmekamp i MLS 26. august mot New York Red Bulls gikk fra $30 til $512. Det er det!

Selvfølgelig vil den mest etterlengtede kampen være Inter Miami mot Los Angeles FC, de regjerende MLS-mesterne 3. september. For denne delen har billettprisene også økt fra $81 til $599 for den billigste billetten.

Det kalles en god investering for Miami-klubben.