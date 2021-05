Lionel Messi bestemmer seg til slutt for å overføre til Man City og PSG i Barcelona usikkerhet Fotball | Sport

Barcelona-ikonet Lionel Messi har angivelig bestemt seg for å bli hos den katalanske klubben i minst en sesong etter måneder med spekulasjoner om hans umiddelbare fremtid. 33-åringen, allment ansett som en av de beste spillerne i sportshistorien, har vært sterkt knyttet til Manchester City og Paris Saint-Germain etter at han nektet å vie sin fremtid til de spanske gigantene i fjor sommer.

Imidlertid ser det ut til at Messi har bestemt seg for å gjøre en oppsiktsvekkende vending, med den argentinske legenden som planlegger å signere en ny avtale med sine nåværende sjefer. Vær spillet .

En forvirrende kontrovers med klubbens tidligere president, Joseph Maria Bartomeu, var at han motvillig bestemte seg for å bli i Snow-leiren til kontrakten hans gikk ut.

Messi var fast bestemt på at han var fri til å forlate kontrakten på grunn av en bestemmelse, men hevdet at den var ugyldig på grunn av ødeleggelsene forårsaket av Barca Covit-19-epidemien, som til slutt ble delt av beslutningstakere i La Liga.

Messi vil bli med lagkamerat Sergio Aguero på Nou Camp neste sesong, og City-fremover skal angivelig være enige om å forsegle et trekk for fem ganger Champions League-vinnere i en gratis overføring i sommer.

Paret er kjent for å være gode venner, med tidligere rapporter om at Aguero ønsket å signere for Barca, noe som antydet at hans venn til slutt ville bestemme seg for å bli i klubben.

City Man løftet lokket på forholdet til Messi tidligere i år, og avslørte at dette ikke er noe nytt for et godt klagemål mens han er internasjonalt.

“Messi og jeg var sammen [rooming with Argentina] Siden vi er 17 år, sa Aguero til det spanske TV-showet Hellig lørdag.

“Vi er allerede 32 og 33. Vi er som et utslitt ektepar. Han er en stor sutring. Jeg sover alltid med TV-en, og han klager alltid neste morgen.”