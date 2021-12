“Lisa burde vært i behandling”

Ingenting gikk bra med Björn. Lisa og Madison tar sekkene sine og legger ut på eventyret “love is in the meadow”.

L’Amour est dans le Prés Ting som skjer denne sesongen! Bjorn blir jaget av følelsene for Lisa og prøver å stjele et kyss fra henne, fra Durby.

Denne gesten gledet ikke den unge kvinnen. “Han brente trinnene og jeg fortalte ham at jeg trengte tid,” gjentok hun. Uansett, med Lisa fungerer det ikke slik. Og den klønete, andre Madison fikk henne til å forstå at plommer ble talt. Uvitende snudde han de to unge kvinnene på ryggen.

Björn kan klandres for alt bortsett fra at han er en dårlig fyr. Som søsteren Joke sa i spaltene våre forrige uke, vil Bjørn gjøre alt på sin egen måte. Hun lyttet til følelsene hennes og ønsket å gå veldig fort. Bortsett fra det i livet, fungerer det ikke slik. Den ene drar fordi hun ikke vil være en filler, og den andre er nedkjølt av Bjørns rømming. De to vil ikke reise på ferie med ham, til bonden, det er slutten på eventyret.

Bjørns deltakelse var positiv, men også negativ