Friends alum Lisa Kudrow var ‘stolt, glad og litt gråt’ da sønnen Julian Murray Stern ble uteksaminert fra University of Southern California på søndag.

57 år gammel Emmy-vinner – har en BS i psykologi fra Waser College – Postet Nyheten for sine 12 millioner tilhengere av sosiale medier og D’RC Gordon fikk glitrende kommentarer fra Lisa Rinna og Don Bukodinsky.

Den 23 år gamle kandidaten visste at den ‘virkelig rare’ seks minutters avhandlingen hans var kort Mind Made Up Den blir vist på Portland Comedy Festival, som går fra 10. til 13. juni.

Kandidaten fra USC er Daniel Patrick Hunt, den 22 år gamle sønnen til to ganger Emmy-vinner Patricia Heaton, som hun ikke kunne se på grunn av sikkerhetsprotokoller fra Govt-19.

‘Jeg tror sønnen vår bare sverger at han uteksaminerer i dag,’ sier de 63 år gamle folkene som elsker Raymond Alam Tweetet.

‘Det er vanskelig å kjenne Govt-setet vårt. #USC ‘

Lisa delte ikke et bilde med sin franske ektemann – reklamesjef Michael Stern – som feirer sitt 26. bryllupsdag 27. mai.

'Det er virkelig en drøm som går i oppfyllelse!' Den 23 år gamle kandidaten (bildet i M, 2020) fikk vite at hans 'virkelig rare' seks-minutters junioravhandlings-kortfilm Mind Made Up vil bli vist på Portland Comedy Festival fra 10. til 13. juni.

‘Jeg tror det er vår sønn’: USC-utdannet Patricia Heatons 22 år gamle sønn, Daniel Patrick Hunt, kunne ikke sees på grunn av sikkerhetsprotokoller fra Govt-19.

Personvern: Lisa deler ikke med sin franske ektemann – annonseringsansvarlig Michael Stern (bildet L, 2009) – som feirer sitt 26-årsjubileum 27. mai

Med tittelen ‘The One Where Code Code Back Together’ produsert av Kudro Administrator, er HBO Max tilfeldigvis også 27. mai, dagen for gjenforening av sine lenge forsinkede venner.

Øyenbrynene ble hevet da bare tre spesielle personligheter, Malala Yousafzai, Mindy Calling og K-Pop Boy Bond PDS, ble kunngjort som 19 spesielle gjester.

Ben Winston-spesialen – regissert av Lady Gaga, Justin Bieber og Reese Witherspoon – ble filmet i april 24. etasje i Warner Bros. Studios i Burbank.

Kvinnen i dalen brakte sønnen Julian til å gjenforenes, noe som gjorde henne noe mer emosjonell.

‘The Place They Got Together’: HBO Max, produsert av Kudro-sjefen, er dagen for å gjenforene sine lenge forsinkede venner.

‘Han kom til meg og sa: “Kan jeg si at jeg er så stolt av deg?” Han sa det. “Kvinnen i dalen førte sønnen Julian tilbake til gjenforening, noe som fikk henne til å føle seg litt mer delvis.

Fullført i 2004: Lisa Massasjeterapeut og musiker Phoebe Buffett hadde en fremtredende rolle i det full-kaukasiske NBC-ensemble-sitcomet i ti sesonger, og avsluttet i 2004

“Så kom han til meg og sa: ‘Kan jeg si at jeg er så stolt av deg? Lisa husket sist torsdag sin episode av DPS. Conan. ‘Det var noe av det mest emosjonelle for meg.’

Kudro portretterte berømt massasjeterapeut og musiker Phoebe Buffett i ti sesonger på den full-kaukasiske NBC-ensemble-sitcom, som ble avsluttet i 2004.

Døden til 2020 Funny Woman vil stemme Honey the Poodle i neste 31. mai-episode – ‘Who’s a Good Girl?’ – Fox Animation Sitcom House Broken.

Lisa vil også stemme Janice Templeton i Tom McGraths animerte serie The Boss Baby: Family Business, som kommer på kino 17. september og i USA.