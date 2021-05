Lisensiering godkjent for den en-dagers Glastonbury Festival i september | Glastonbury Festival

Lisens for begrenset Glastonbury Festival Godkjent i september, banet det vei for en en-dags hendelse i stedet for den vanlige fem-dagers juni feiringen.

Mendip District Council, som fører tilsyn med festivalen i Somerset, godkjente lisensen etter konsultasjon med lokalbefolkningen og tjenestemenn.

Sam Fripp, lisensleder for rådet, Sa: “Enhver begivenhet skal være cowid-safe, og Mendip vil samarbeide med andre organisasjoner og arrangører.

Lisensen tillater opptil 50000 deltakere som ikke kan slå leir over natten. Glastonbury-arrangørene ga ikke informasjon om bestillingen, billetten eller formålet.

Siden kunngjøringen i januar om at hovedfestivalen ville bli avlyst på grunn av Govt-19-epidemien, har arrangørene gjort et dårlig sted bedre med alternative ordninger.

På lørdag arrangerer de en fem timers global livestream-konsert, Bor på Worthy Farm, Sender i Storbritannia fra kl. Den har liveopptredener filmet på Glastonbury Festival-siden øde av Goldfly, Damon Alburn, Heim, George Ezra, Michael Giannuca, Wolf Alice, Idols, George Smith, Cono og Rosin Murphy og P.J. .

Nettstedet vil også være vert En leir Om sommeren blir levende musikk eller etter klokka 23 beskrevet som stille og “stille og familievennlig”.