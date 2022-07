Listen over bestselgende Xbox 360-spill i Spania er en av de mest usannsynlige vi noen gang har sett.

Data fra den spanske foreningen for videospill plasserer den bisarre Adidas MiCoach som månedens bestselgende spill.

I går delte vi dataene om de bestselgende spillene i juni i Spania, som etterlot Nintendo Switch og Mario Strikers: Battle League Football som hovedpersonene i rangeringen. Men hvis vi undersøker dataene for eldre plattformer som Xbox 360, finner vi flere nysgjerrige ting.

Informasjon fra den spanske videospillforeningen (AEVI) etterlater oss med den merkelige Adidas MiCoach as bestselgende xbox 360-spill i juni. Ingen eksakte tall er delt for disse butikktransaksjonene, men det er fortsatt surrealistisk at et spill som dette kommer på topp.

Adidas MiCoach er bestselgeren i juni i 360Adidas MiCoach er et spill publisert av THQ i 2012 for PS3 og Xbox 360 som tilbyr oss å komme tilbake i form gjennom forskjellige treningsprogrammer. ved å bruke PS Move eller Kinect. Den har forskjellige sportsstjerner som Kaká, Tyson Gay, Jessica Ennis, Ana Ivanovic, Eric Berry og Dwight Howard.

Det er mildt sagt merkelig fordi, selv om spillet er integrert i Adidas-nettstedet, er muligheten for å dele dataene med merkevarens sosiale nettverk… ble avsluttet for fire år siden. Det er også andre overraskelser i Xbox 360-salget, som Adrianos legendariske Pro Evolution Soccer 6 som avslutter topp 10. Vi overlater det til deg nedenfor i tilfelle du skulle være nysgjerrig.

Xbox 360 topper salget i juni