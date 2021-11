Listen over de beste Google Play-appene i 2021 er sluppet: BGMI, Clubhouse og BitClass har blitt annonsert som vinnere.

Med nesten en måned igjen før 2022 har Google gitt ut en liste over de beste appene på Google Play for 2021. I et blogginnlegg, Google India i et blogginnlegg, forklarer utvikleren at vinnerne er valgt fra hele økosystemet, i «Beste app eller et godt spill kan komme fra hvor som helst.» Selskapet lister opp andre undersjangre som: Generiske spill inkluderer de beste konkurrerende spillene, spillskiftende spill, indiespill og mange flere.

Google har kåret Bitcoin til «Beste App» i 2021 på Google Play. Det tilbyr “gratis klasser i alle sjangre som spenner fra baking og dans til musikk, personlig økonomi og drama.” På den annen side ble Clubhouse kåret til årets beste app av brukere, som debuterte på Android-økosystemet i mai. I den generelle kategorien spill vant Battlegrounds Mobile India (BGMI), laget av Kraftan, prisen for årets beste spill i India, mens Garena Free Fire MAX ble kåret til brukervalget. I mellomtiden, her er hele listen over vinnere:

De beste appene i 2021

Beste apper for moro skyld: FrontRow

Lær sang, musikk, rap, komedie og mer.

Klubbhus: Application Audio Social

Sortizy – Oppskrifter, Måltidsplanlegger og dagligvarelister

Sarva – Yoga og meditasjon

Forsvarere av Truecaller

Beste applikasjoner for personlig utvikling

BitGlass: Lær hva som helst. Lenge leve Sammen!

EMBIBE: Søknad om læringsutbytte

Forbedring av mental helse: Meditasjon, selvhelbredelse og CBT

De beste skjulte steinene

Jumping Minds – Snakk og føl deg bra

Produktledelse og markedsføringsferdigheter @ FWD

Discovery of the Moonbeam I podcast

Beste applikasjoner for gode

Evergreen Club – Helse, Fitness, Hobby og Læring

Vær: Din fornuftsvenn

Speechify – tts fra tekst til tale

Beste apper for nettbrett

Hus – Design og renovering av hus

Canva

Kommentarer: Maleri, referanse, tegning

Beste bruksområder for bruk

Treningsvennen min

Stillhet

Søvnsyklus: Søvnanalyse og smart oppvåkning

2021 beste spill i India

De beste konkurransespillene

Battlefield Mobile Ind

Summoners Battle: Lost Century

Marvel Future Revolution

Pokemon Unite

Mistenkte: Mystery House

De beste spillkonvertererne

JanKenUP!

Unmaze – Myten om skygge og lys

Neer re[in]Øyelokk

Themis sine tårer

De beste indie-spillene

Delight: The Journey Home

Jakt

Min venn Pedro

Ronin: Den siste samuraien

Fuglen alene

Meilleur Pick Up & Play

Katter på den tiden – nøkternt puslespill

Crash Bandicoot: På flukt!