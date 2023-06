listen over kompatible Samsung Galaxy-smarttelefoner

Vil Samsung Galaxy-smarttelefonen få oppdateringen til Android 14 og One UI 6? Vi tar oversikt over telefoner som er kompatible med den nyeste versjonen av Googles mobiloperativsystem og hva du kan (eller ikke kan) forvente.

Samsung kan være smarttelefonmerket med den mest omfattende programvarestøtten for Android, men ikke alle disse telefonene vil være kompatible med Android 14 og One UI 6. Her er den komplette listen over Galaxy-smarttelefoner som vil motta oppdateringen.

Samsung Galaxy-smarttelefoner som vil motta oppdateringen til Android 14

Som med alle Android-produsenter, er avanserte smarttelefoner de som drar nytte av den lengste støtten. Men Samsung går litt lenger ved å tilby 4 år med Android-oppdateringer og fem år med sikkerhetsoppdateringer på noen nyere mellomklassesmarttelefoner i Galaxy A-serien. Uten videre, her er listen over de heldige.

Samsung Galaxy S

galaxy s23 ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Samsung Galaxy Z

Samsung Galaxy A

Samsung Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Samsung Galaxy F

Galaxy F54

galakse f23

Galaxy F14 5G

Samsung Galaxy Xcover (den utvalgte)

Samsung Galaxy Tabs

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Eldre smarttelefoner er kvalifisert for en oppdatering til Android 14 og One UI 6.0. På den annen side er det umulig å gi et vindu på utplasseringen. De nyeste produktene vil være de første som oppdateres noen uker etter tilgjengeligheten av den stabile versjonen av Android 14 i 2023. For resten må du være tålmodig og sannsynligvis vente til 2024 for å motta den etterlengtede nyheten. .

På den annen side er det ingen Android 14 for disse Samsung Galaxy-smarttelefonene

Selv om modellene som er oppført nedenfor, dessverre ikke vil motta en offisiell Android 14-oppdatering fra Samsung, kan de fortsatt være kvalifisert for sikkerhetsoppdateringer. For å komme til bunns i det, inviterer vi deg til å konsultere denne offisielle listen på Samsung-nettstedet.

galaksen s

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

galaksen z

snu galaksen Z

Galaxy Z Foldable 2

galaksenotene

Galaxy Note 10 Lite

galaktisk note 20

galaxy note 20 ultra

galaksen til

galakse a22

galakse a32

galakse a51

galakse a71

Galaxy Tabs

Galaxy Tab A8

galaxy a7 lite

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

Enten det er for å sjekke tilgjengeligheten til en viktig oppdatering eller sikkerhetsoppdatering, oppfordrer vi deg til å oppdatere Android-enheten regelmessig for å dra nytte av nye funksjoner, men også for å bedre beskytte smarttelefonen eller nettbrettet mot skadelig programvare.

