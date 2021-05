Litauiske flyplasser vil tilby 40 direkteruter fra mai

Direkte ruter for fritids- og forretningsreiser vil bli operert på flyplassene i Vilnius, Canos og Palanga i Litauen. Kreditt: S.E. Litauiske flyplasser.

Litauiske flyplasser har kunngjort planer om å tilby nesten 40 direkteruter til passasjerer fra mai.

Direkte ruter for fritids- og forretningsreiser vil bli kjørt på flyplassene Vilnius (VNO), Canas (Kun) og Balanga (PLQ) i Litauen.

Arimas Stiglinas, leder for litauiske flyplasstjenester, sa at generelle trender i Europa viser tegn til gjenopptakelse av passasjerfart.

Stiglinas sa: ”Ikke bare lengter folk etter reiser, de er mer klar over at viruset ikke forsvinner raskt, så de bestemmer seg for ikke å vente og begynne å lete etter et sted å fly. Vi håper tilbudene til de nye veibeskrivelsene vil tilfredsstille deres behov.

”I mai vil nye ruter bli tilbudt fra flyplassene i Vilnius og Canos. Disse instruksjonene passer for de som flyr i populære retninger blant innvandrere eller for forretningsformål, og for reisende som ønsker å ta en ferie. ”

På Vilnius lufthavn planlegger det irske flyselskapet Ryanair å tilby direktefly fra Athen til Paris og Oslo fra flyplassen fra mai. Flyreiser til Moskva (Aeroflot) startet 30. april.

Litauiske flyplasser vil også fly fra Vilnius lufthavn til Barcelona og Dublin med Ryanair, Dortmund Wis Air og Stansted Airport (STN) i London med Ryanair.

Ferierende vil bli tilbudt en direkte rute til Larnaka med Wis Air i slutten av måneden.

Canas lufthavn planlegger å tilby seks nye ruter, inkludert Wis Air, som skal fly til de norske byene Elsund og Stavanger.

I tillegg vil Ryanair Airlines starte direktefly til feriedestinasjoner, inkludert den spanske havnebyen Alicante, øya Rhodos i Hellas og byen Paphos på øya Kypros.

Direkte forbindelse med Wis Air fra Kaunas lufthavn til Bergen, Norge vil også være tilgjengelig fra 31. mai.

Relaterte selskaper Punkt FWD Rådgivning om luftfartssikkerhet og datahåndteringstjenester Movender Friksjonsmålemetoder og utstyr for flyplassindustrien