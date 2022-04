Lite kjent kjærlighet mellom Roosevelt og en norsk prinsesse: «Hun var hans livs siste kjærlighet»

– Forskningsprosessen var veldig detaljert og veldig vanskelig fordi det ikke ble skrevet mye om prinsesse Martha, sier norske Alexander Eig AFP, regissør for serien, som ble valgt ut på årets Kanariøyfestival. Week sa.

Denne storfilmen drar fordel av det enorme budsjettet som ble tildelt serien i Skandinavia, og ble kjøpt av et dusin land, inkludert USA, PBS av Frankrike og Chérie25. Den sendes på NRK tirsdag.

Ifølge Alexander Ike startet det hele med en avisartikkel som spekulerte i forholdet mellom president Roosevelt og svenske prinsesse prinsesse Martha, som giftet seg med prins Ola og ble kronprinsesse av Norge, hvor hun ble deportert til USA i 5 år. Under andre verdenskrig.

«Jeg hørte aldri om det, det fascinerte meg. Jeg begynte min forskning og oppdaget en historie som overgikk drømmen min: Kronprinsessen var gjesten til den mektigste mannen i verden. Det var en gang Amerika. Den eneste redningen for de allierte i kampen mot nazistene,» sa han.

© Wikipedia

«Prinsessen gjorde et sterkt inntrykk på presidenten, han ble forelsket i henne, og hun skjønte at hun hadde innflytelse over den eneste personen som kunne hjelpe dem i denne kampen. Hun brukte den innflytelsen, og serien vår handler om hvordan hun manipulerte dette . Veldig komplekst følelsesmessig landskap,» fortsetter regissøren.

Fysisk forandring

For denne forskningen foretok han en ekte henvendelse med manusforfatter Linda May Colstein, som er vant til arkiver: de oppdaget brev, aviser, personlige og offisielle samlinger, og snakket med overlevende, spesielt Roosevelts barnebarn.

«De husket alltid Martha veldig godt og fortalte oss at hun var den siste kjærligheten i livet hennes,» forsikrer Alexander Eagle.

Roosevelt ble spilt av den amerikanske skuespilleren Kyle McLachlan (spesielt en av David Lynchs favorittskuespillere i «Twin Peaks»).

«Jeg kjente ikke til denne historien, den overrasket meg. Jeg ble overrasket over Roosevelts kamp for å få amerikanerne til å akseptere ideen om å gå tilbake til krigen. Etter den første krigen var de utslitt. Han måtte jobbe hardt for å forandre seg. dette kurset», understreket skuespilleren under en mesterklassesending under festivalen.

«Denne rollen ga mange vanskeligheter,» beskrev han skuespilleren, spesielt da Roosevelt ble lam. Spesielt måtte han bruke fargelinser og proteser for å endre formen på munnen, som han også brukte i filmen «Twin Peaks».

Overfor ham spiller den svenske skuespillerinnen Sofia Helen, sett i serien «Broen», prinsesse Martha.

«Sofia er en ekstraordinær skuespillerinne, veldig intuitiv, veldig emosjonell og virkelig i overgang,» sier Kyle McLachlan.

Dens spennende hastighet, kampscener med store budsjetter, overbevisende rollebesetning og kjærlighetshistorien «Atlantic Crossing» må finne sitt publikum.

Hvorfor ikke, kom tilbake med sesong to. «Vi diskuterte muligheten for å fortsette historien, jeg tror det er mulig. Men jeg kommer ikke til å bruke 9 år til på det!», smiler regissøren.