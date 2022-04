Liten form for å gjøre store ting, men …

Den er like nøyaktig som den sveitsiske urmakeren når Apple slipper sine nye iPhones. Dette gjelder i hvert fall for flaggskipsmodellene som kunngjøres tidlig i september hvert år. California-produsenten er derimot mindre forutsigbar når det kommer til SE-serien. Den første iPhone SE ble lansert i mars 2016. Det tok fire år iPhone SE 2020 Denne kommer igjen i april. For tredje generasjon er det ikke lenge siden Apple-merket nylig annonserte iPhone SE 2022.

I likhet med sine forgjengere er denne iPhone SE 2022 en ekte anomali i mobiltelefonlandskapet. Her snakker vi om en liten designsmarttelefon med en frontvendt design som ligner på 2014 iPhone 6, med samme design som 2017 iPhone 8, men den inneholder komponenter av høy kvalitet lånt fra den nyeste iPhone 13. , Denne gangen, en klype 5G og så videre.

Vi har brukt det daglig i omtrent tjue dager. Hvis den ennå ikke har gått gjennom testbenkene til laboratoriet vårt, kan vi allerede gi deg den første informerte oppfatningen.

© L’Eclaireur Fnac

Design og ergonomi

Trenger vi virkelig å gå inn i utformingen av denne nye iPhone SE 2022? Det er et mirakel at et design har vart så lenge i mobiltelefoniens verden! Men gir det mening i 2022? Selv om dette kan virke overraskende, er det reduserte fotavtrykket og de avrundede linjene fortsatt nyttige i dag. Produksjonskvaliteten er utmerket, med perfekte resultater. Så det er veldig hyggelig å holde og håndtere enheten.

© L’Eclaireur Fnac

Likevel, mens Apple har vært i stand til å lage et tidløst design for sine mindre smarttelefoner, kan ett poeng ikke bli skuffet: skjermens beleggsgrad har ikke endret seg mye siden 2014. Så den er strukturert med ytterligere to store horisontale svarte søyler. Hvis følgende kan rettferdiggjøres av integreringen av Touch ID-fingeravtrykkleseren – men i praksis – er det vanskelig å forstå årsaken til å opprettholde den øvre.

© L’Eclaireur Fnac

Vi ønsket at iPhone SE 2022 skulle ta på seg designen til iPhone Mini, og dermed gjøre det moderne skjermdesignet enda mindre. Men det vil ta en generasjon eller to av SE før det skjer. Som det står, hvis du kjøper konseptet til tidligere iPhone SE-er, vil du være veldig fornøyd med byggekvaliteten og ergonomien.

Skjerm

Vi kommer ikke til å være unødvendig på berøringsskjermen til SE 2022 fordi den ikke er så utviklet som allerede i SE 2020. Den har fortsatt en 4,7-tommers LCD-skjerm for HD-definisjon. Tetthet på 750 x 1334 piksler og 326 piksler per tomme. Så oppløsningen til iPhone 6 er den samme. Dette vil være tilstrekkelig for størrelsen på skjermen. Hvis du kjenner disse modellene, vet du allerede hva du kan forvente. Vit at denne skjermen lar deg enkelt administrere mobil, sosiale nettverk eller e-poster og se alle nettsider designet for andre. Men hvis du har en lenke som PDF eller Excel-tabell, vil skjermen på iPhone SE 2022 ikke være veldig komfortabel. På samme måte er «normale» spill som Candy Crush eller Clash Royale veldig spillbare. Men for mer ambisiøse emner som Call of Duty Mobile eller League of Legends Wild Rift, blir du fort fast på en så liten skjerm.

© L’Eclaireur Fnac

Forestillinger

Hele paradokset med denne lille smarttelefonen er at den er like moderne på innsiden som den er gammeldags på utsiden. Det er intet mindre enn Apples nyeste interne brikke, A15 Bionic-brikken. Dette er den samme avanserte komponenten som finnes i den nyeste iPhone 13, 13 Pro og 13 Pro Max.

Det gjør allerede underverker i disse smarttelefonene med veldefinerte og store skjermer med mange fotogallerier. Unødvendig å si at dette ikke vil skuffe på iPhone SE 2022. Fluiditet i menyer og generell navigering er aldri feil, mens sårt tiltrengte spill og apper fungerer helt fint her. . Ikke overraskende er SE 2022s 720p HD-skjerm mindre etterspurt enn merkets større modeller.

© L’Eclaireur Fnac

Dette er grunnen til at vi lurer på om en smarttelefon som iPhone SE 2022 trenger denne kraftøkningen. Ja, du kan starte Call of Duty-mobilspillet fra PUBG Mobile uten tekniske problemer. Eller League of Legends: Wild Rift. Men disse spillene er designet for store skjermer. Apple hevder at A15 Bionic forbedrer fotografering og batterilevetid. Vi kommer snart tilbake til disse punktene.

Vi ser fortsatt en god begrunnelse for eksistensen av denne kraftigere prosessoren, ikke minst: smarttelefonens levetid. Apple har ikke noe rykte for å overvåke og oppdatere modellene sine. Med en slik brikke ombord vil iPhone SE 2022 være kvalifisert for iOS-oppdateringer på sikt.

Foto

Bildeområdet til iPhone SE 2022 endres ikke nevneverdig sammenlignet med forgjengeren. Så vi ser en fotomodul med én breddevinkel tilsvarende 26 mm (f / 1,8) integrert av en 12 megapikslers sensor. Men hvis komponentene funnet i SE 2020 ser ut til å være identiske, vil den nye modellen A15 teoretisk dra nytte av bidraget fra den bioniske brikken. Produsenten garanterer at denne brikken gir bedre bildebehandling. I søknaden er det forbedringer, men veldig subtile. Under optimale lysforhold lar enheten deg fange vellagde bilder, med godt detaljnivå og virkelig lydfargemålinger.

© L’Eclaireur Fnac

Men vi ønsker fortsatt å dra nytte av allsidigheten, for eksempel den andre fotomodulen med ultravidvinkel. På samme måte er ikke nattmodus i spillet. Fordelene med A15 bionisk chip manifesteres gjennom portrettmodus, som gir den mest nøyaktige gjengivelsen i de fleste tilfeller. Programvarebehandling kompenserer for fraværet av flere sensorer for å beregne dybde og tydelig definere objektet. Bilder med lite lys drar også nytte av brikken. Men bevegelsesfrie bilder gir bare perfekt gjengivelse i dårlig lys. Vi er ikke fornøyd med dynamikken i bildene som er tatt. For eksempel, i mørkt vær med veldig hvit overskyet himmel ser vi vanligvis noe som er litt mindre eksponert i forgrunnen. Imidlertid er et lite klikk på et automatisk bildeforbedringsverktøy vanligvis nok til å lindre problemet.

Til slutt kan til og med iPhone SE 2022 ta vakre bilder når lyset er godt. Men hvis du har store behov og mange fotografiske behov, kan det hende at funksjonene ikke passer for deg.

Autonomi

Apple kommuniserer aldri om kapasiteten til batteriene i sin iPhone. Likevel fjerner mange reparatører dem så snart merkets smarttelefoner slippes. Vi vet fra mange kompatible kilder at akkumulatorkapasiteten på 2018 mAh til iPhone SE 2022 tilbyr. Dette er litt bedre enn SE 2020s 1821 mAh. Produsenten lover også at A15 Bionic-brikken klarer energikostnadene bedre. I praksis finner vi de beste. I klassisk bruk er denne pakken litt stram nok til å bære deg til slutten av en veldig lang dag. Pakk den ut om morgenen og lad den opp ca kl. 20.00 hvis du planlegger å bruke den om kvelden.

Til slutt, som de fleste nyere smarttelefoner, kommer ikke iPhone SE 2022 med strømforsyning. I esken finner du kun én lys-/USB-C-kabel. Enheten er kompatibel med trådløs lading og hurtiglading (18 W).