Litium, nikkel og kobolt .. Europeisk lov fremmer utvinning av viktige metaller

Men har vi egentlig nok råvarer i Europa og har vi tilgang til dem? En ting er sikkert ifølge Eric Berard:

«Det er lite geologisk leting i Europa fordi få gruveselskaper er villige til å ta økonomisk risiko bare for deretter å måtte møte en flat avvisning. Dette er tilfelle overalt i Europa bortsett fra i land som Finland eller «Østerrike eller Sverige».

Etter å ha reist på en fremtidig reise til Marokko, geolog fra Universitetet i Namur, vet Johan Gans også litt om dette spørsmålet. Han svarer oss med en gang: » Vi har store reserver av litium i Europa. Spørsmålet er ikke om vi har det, men om vi har vilje til å utnytte det. Innbyggeren er ikke lenger villig til å akseptere denne begrensningen. I mer enn et århundre har vi outsourcet denne prosessen til andre deler av verden. Den europeiske borgeren har beholdt en visjon om gruver som fortsatt eksisterer under arbeidsforholdene på det nittende århundre som Germinal fortjener, mens noen gruver i dag drives praktisk talt uten arbeidere i kjelleren. Samfunns- og miljøpåvirkninger er fortsatt reelle, men ikke i går. «

Når det gjelder reservene av kobolt, hvis malm hovedsakelig utnyttes i Kongo for tiden, forsikrer geologen oss nok en gang om at vi har reserver i Europa, men absolutt ikke i de mengder som er i Kongo. Dessuten definerer den «Våre ressurser er hovedsakelig i Polen og Skandinavia, og i motsetning til Kongo kan kobolt utvinnes, men som et biprodukt av nikkel og kobber.»

Europeisk koboltutvinning vil med andre ord kreve mer arbeid.