Litt etter litt bygger Omar Sy et rede i Hollywood

«For en utfordring». Omar Sy avslørte det nye prosjektet som venter ham over Atlanterhavet med disse ordene lagt ut på Instagram-kontoen hans. Siden vantUrørlige I 2011 fortsatte den franske skuespilleren å klatre opp stigen i Amerika. Etter å ha vist ansiktet inni X-Men: Days of Future Past, Jurassic WorldOg selvfølgelig spilte gentlemantyven Lupin På Netflix ble hun annonsert som hovedrollen i nyinnspillingen morderen (1989) John Woo. Hvis filmen ikke ble en umiddelbar hit, kom dens beryktethet fra kritikere som berømmet dens utrolige actionsekvenser. Og det – og fremfor alt annet! — som har blitt en målestokk for sjangeren som regissører som Quentin Tarantino klamrer seg til, som gir ham noen innrømmelser. Jackie Brown.

Denne nyinnspillingen morderen Igjen regissert av John Woo. Omar Sy spiller en leiemorder som samler inn penger til operasjonen til en ung kvinne som er skadet ved et uhell. Vi er langt unna Ettersalgs utslippstjeneste Fra kanalen + Dette satte Omar Sy og hans sidekick Fred Testot i søkelyset.

Den eneste ulempen er denne nye versjonen morderen The Peacock, som ikke er tilgjengelig her eller i Frankrike, skal sendes på scenen. Vi finner trøst i andre sesong (eller tredje sesong, kom på noe!). Lupin Forventet på Netflix senere i år.

Omar Sy jobber også med andre prosjekter. Der signerte han en avtale med HBO Max for å produsere serien. Selv der, som det står, vil det være et belter for det belgiske publikummet. Faktisk ble distribusjonen av HBO Max-plattformen i Europa nylig avviklet.