Little Nightmares: en Xbox Series X|S- og PlayStation 5-versjon lekket på forhånd | xbox one

Syv år etter utgivelsen av Little Nightmares dukker en ny versjon opp før den i det hele tatt blir offisiell. Dette kan være en fin måte å takle Little Nightmares III i 2024, i hvert fall hvis den er tilgjengelig før da.

Little Nightmares: Enhanced Edition sett på ESRB

Faktisk har ESRB, spillvurderingsorganet i Nord-Amerika legge en side på nettet for en viss Little Nightmares: Enhanced Edition. Denne nye utgaven er planlagt for Xbox Series X|S, PlayStation 5 og PC.

Husk at Little Nightmares 2 hadde rett til en lignende behandling i 2021, spesielt tillatt på Xbox Series. .

La oss håpe at denne utgaven snart blir offisiell og at oppdateringen, i likhet med den andre delen, er gratis. Det ville være en fin måte å (gjen)oppdage Six sine skremmende eventyr og unnslippe Maw, et stort og mystisk skip befolket av korrupte sjeler på jakt etter sitt neste måltid.

På sin side er Little Nightmares III fortsatt planlagt i 2024 og har allerede blitt avslørt flere ganger gjennom spillvideoer.