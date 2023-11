LIVE – Israel-Gaza-krigen: To gisler frigitt av Hamas, Blinken legger press på Netanyahu

En våpenhvile mellom Israel og den palestinske islamistbevegelsen Hamas ble forlenget for en syvende dag i siste liten torsdag, noe som krevde løslatelse av nye gisler i bytte mot palestinske fanger. Det israelske militæret ga ut en uttalelse som sa at den «operative suspensjonen» ville «fortsette» «i lys av innsats fra meklere for å fortsette prosessen med å frigi gisler i Gaza».

Med virkning i fire dager fra 24. november og nå forlenget til fredag, har våpenhvilen allerede bidratt til å frigjøre 70 israelske gisler og 210 palestinske fanger. I tillegg ble tretti utlendinger, hovedsakelig thaier som arbeider i Israel, løslatt utenfor rammen av denne avtalen. Humanitær hjelp har vært i stand til å nå lenger inn på Gazastripen, som har vært beleiret og ødelagt av syv uker med bombing.

Denne torsdag morgen ble imidlertid to personer drept og åtte såret, fem av dem kritisk, i et skyteangrep av to «terrorister» mot et busstopp i Jerusalem, israelere. To angripere ble «nøytralisert».