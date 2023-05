Live – Krig i Ukraina: Belgorod-regionen inntog og «ingenting» for Ukraina

Belgorod-regionen i Russland Slå en gang til. «En undergravende og rekognoseringsgruppe fra den ukrainske hæren gikk inn i Gravoron-distriktetDet ligger 65 kilometer vest for byen Belgorod, sa regional guvernør Vyacheslav Klatkov. brigade»Frihet for Russland«, kunngjorde en enhet av russiske frivillige som kjemper på ukrainsk side, Sby telegram: «Legion og RTK frigjorde fullstendig Kosinka, Belgorod-regionen. Forward-enheter har gått inn i Graivoron«RDK, det russiske frivilligkorpset, er en frivillig enhet av høyreekstreme militser fra Russland som kjemper på ukrainsk side. Kosinka er en grensepost ved siden av Kryvoron.

«Vi forstår godt formålet med denne sabotasjen: å avlede oppmerksomheten fra Bachmouts ledelse, å redusere den politiske effekten av tapet av Artemovsk (det russiske navnet Bachmout, forfatterens notat) fra ukrainsk side.«, kunngjorde Kreml-talsmann Dmitrij Peskov, som informerte Vladimir Putin, ifølge et offisielt russisk byrå. Rhea Novosti.

Mykhailo Podoliak, rådgiver for den ukrainske presidenten, kunngjorde sin rolle. Twitter : «Ukraina følger nøye med på hendelsene i Russlands Belgorod-region og studerer situasjonen, men har ingenting med det å gjøre.R».

Den paramilitære gruppen Wagner kunngjorde planen mandagFullfør overføring av stillingene til Bakhmout til den russiske hæren 1. juniDa Ukraina påpekte, fortsatte krigen til tross for russiske påstander om seier. I følge Offisielt russisk selskap TASSDenis Bushilin, lederen for pro-russiske separatister i Donetsk, sa at minerydding hadde begynt i byen Artemovsk (det russiske navnet på byen Bagmouth).Etter løslatelsen«.

Ukraina sa mandag at de hadde motarbeidet over natten Enestående russisk angrep på Dnipro, i landets sentral-øst, med eksplosive missiler og droner. Ifølge regionale myndigheter ble sju personer skadet.

der Zaporizhia kjernekraftverk, i Sør-Ukraina okkupert av det russiske militæret, ble igjen (for syvende gang) avskåret fra det ukrainske strømnettet mandag. Direktør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Rafael Croci sa at stedets atomsikkerhet «veldig sårbar». Så kom situasjonen seg og anlegget ble koblet til nettet igjen.