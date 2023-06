LIVE – Krig i Ukraina: Putin kaller Zelensky «skam for jødiske folk» og holder minutts stillhet for Berlusconi

Flere afrikanske presidenter skal etter planen reise til Kiev og Moskva fredag ​​og lørdag, hvor de skal møte Volodymyr Zelensky og deretter Vladimir Putin. «Delegasjonen vil i det minste bringe et budskap om fred for å få de krigførende til å forstå lidelsene til denne krigen til de svakeste folkene i verden og spesielt til folket i Afrika,» kunngjorde Kongos president, Felix Tshisekedi, mandag.

I mellomtiden reiser Kreml-mesteren til St. Petersburg denne fredagen som en del av et økonomisk forum. For denne begivenheten ble den tidligere hovedstaden i det russiske imperiet satt under høyeste overvåking. En begivenhet som Putin ikke nølte med å kvalifisere Zelensky som en «skam for det jødiske folk».

På den diplomatiske siden vil Frankrikes president Emmanuel Macron møte Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman over lunsj i Elysee-palasset, hvor en rekke saker skal diskuteres, inkludert krigen i Ukraina.

Torsdag, på sidelinjen av et møte i NATOs hovedkvarter i Brussel, ble Ukrainas allierte enige om en ny forsyning til Kiev.Hundrevis«Luftvernmissiler. Disse missilene skal beskytte essensiell ukrainsk infrastruktur til støtte for en motoffensiv iverksatt mot russiske styrker. Denne fredagen møtes forsvarsministrene i NATOs medlemsland igjen. De bør spesielt møte representantene for Sverige, en kandidatland til å bli med i alliansen.