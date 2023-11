Ville det å ta et fly til Putins land se ut som russisk chic? I følge noen dokumenter fra det russiske føderale lufttransportbyrået (Rosaviatsia), ja. Hackere fikk tak i disse datafilene og delte dem med ulike etterretningstjenester, inkludert Ukraina. Rosaviatsia, som er ansvarlig for å liste opp ulykker og andre hendelser og deres årsaker og virkninger, har rapportert om en tredobling av ulykker i årets første ni måneder. Mangel på vedlikehold av fly og mangel på reservedeler på grunn av vestlige økonomiske sanksjoner er hovedårsaken.

I mellomtiden vedtok det russiske parlamentet et budsjett for 2024 som øker militærutgiftene til en tredjedel av de totale offentlige utgiftene. Russiske uavhengige medier Medusa rapporterte. Det mangler bare Kreml-mesterens signatur for å få det til å fungere. Ved å gjøre det vil kostnadene ved krig i Ukraina for første gang overstige de som er øremerket sosial velferd i et land hvis befolkning har blitt hardt rammet av alarmerende ulikhet og vestlige økonomiske sanksjoner.

Samtidig sa Russlands president Vladimir Putin at han ønsket å tenke på hvordan han kunne få slutt på «tragedien i Ukraina». Andre deltakere på møtet var Mr.

«Militære operasjoner er alltid en tragedie«, sa den russiske presidenten under sin første uttalelse til G20 siden starten av hans invasjon av Ukraina i februar 2022. Vladimir Putin benyttet anledningen til å anklage Ukraina for å hindre fredssamtaler, noe han aldri har benektet. Kiev krever tilbaketrekking av Russiske tropper som en betingelse for alle fredssamtaler.

MR. Putin ønsket å rette oppmerksomheten mot Gazastripen, og spurte andre deltakere om de ikke var sjokkert over det store antallet sivile dødsfall i det palestinske territoriet.

Russland har ikke deltatt på tidligere G20-toppmøter, særlig på det siste møtet i New Delhi i september, hvor det var representert av sin utenriksminister, Sergei Lavrov.