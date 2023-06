Live | Russland: Prigozhin sier kontroll over militærbaser, Putin for å snakke, «anti-terror operasjonsregime» etablert

Wagner Evguéni Prigojine, sjefen for en paramilitær gruppe som gjør opprør mot den russiske kommandoen, sa lørdag at han var ved det militære hovedkvarteret i Rostov, operasjonssenteret i Ukraina, og at han hadde kontroll over flere militærbaser.

Putin skal snart henvende seg til nasjonen «Vi er ved hovedkvarteret, klokken er 07.30 om morgenen.» (06:30 HB), sa Yevgueni Prigojine i en video på Telegram. «Militærbasene i Rostov er under kontroll, inkludert flyplassen,» la han til, mens uniformerte menn gikk bak ham. Han forsikret at militærflyene som var involvert i den russiske offensiven i Ukraina «forlot normalt» fra flyplassen og utførte sine «kampoppdrag», og bekreftet at det var «ingen problemer». «Hovedkommandopunktet fungerer normalt,» Mr. Prigogine fortsatte og forsikret at «ingen offiser» hadde blitt suspendert fra tjenesten. «De fleste av de erobrede områdene» i Ukraina gikk tapt og «mange soldater ble drept», bekreftet han, og anklaget igjen den russiske hæren for ikke å fortelle sannheten om situasjonen ved fronten. Hæren mister «1000 mann om dagen», inkludert døde, sårede, savnet eller nekter å kjempe, sa Mr. Prigozhin lovet. MR. Prigozhin kunngjorde at den russiske påtalemyndigheten ville åpne en etterforskning mot ham for «væpnet mytteri», og anklaget den regulære hæren for å ha beskutt troppene hans og gått i opprør med 25 000 mennesker hevdet av gruppen hans. Myndighetene har skjerpet sikkerhetstiltakene i Moskva og andre deler av Russland. I løpet av natten hevdet han at troppene hans hadde skutt ned et russisk helikopter som hadde «skutt mot en kolonne med sivile». Han ga ikke bevis for disse påstandene og kunne ikke uavhengig bekrefte informasjonen. Et «regime med antiterroroperasjoner» ble etablert i Moskva Et «regime for kontraterroroperasjoner» er etablert i Moskva og regionen, kunngjorde den nasjonale antiterrorkomitéen lørdag da Russland ble rystet av et opprør fra den paramilitære gruppen Wagner. «For å forhindre mulige angrep» ble regimet også etablert i Voronezh-regionen, som grenser til Ukraina, sa komiteen i en uttalelse, sitert av russiske nyhetsbyråer. Flyttingen styrker sikkerhetstjenestenes krefter og lar dem kontrollere bevegelser. Moskva lover å garantere sikkerheten til Wagner-medlemmer hvis de stopper opprøret Det russiske forsvarsdepartementet lovet lørdag å «garantere sikkerheten» til Wagners paramilitære gruppekrigere hvis de holder seg unna det «kriminelle eventyret» til sjefen Jevgenij Prigozjin. «Du ble lurt til å delta i Prigozhins kriminelle eventyr,» sa departementet i en uttalelse. «Kontakt representanter for det russiske forsvarsdepartementet og rettshåndhevelsesbyråer så snart som mulig. Vi garanterer alles sikkerhet,» la han til, og la til at «flere» medlemmer av Wagners gruppe allerede hadde kontaktet ham og bedt ham om å returnere til dem. brakker