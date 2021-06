Live Score og de siste oppdateringene fra Edgbaston

ENVelkommen til vår direktesending den andre dagen i den andre testen mellom England og New Zealand i Edgbaston.

Rory Burns og Dan Lawrence slo femtitallet da vertene kom seg etter en nedgang i midten av omgangen, og nådde 258 for syv på stubber på en enkelt dag.

Hollis-stativet var fint med rikelig med flytende friskhet gjennom den første dagen, og det vil uten tvil være turbulent igjen den andre dagen med mer godt vær i vente.

Spillet er like klart – England vil være desperate etter ytterligere 50 når det gjelder det som ser ut til å være en anstendig tonehøyde, mens tilskuerne vil ønske å lukke disse tre siste gangene raskt og deretter bringe seg inn i den første omgangsledelsen.

Både Burns og Lawrence var imponert, med Englands svake spillelag som falt rundt ham mens Surrey-åpningen slet. Han nådde sitt fjerde test århundre, men ble flau av 19 løp, Fanget Trent Bolt of Stand-in Captain Tom Latham.

Etter å ha vunnet kastet og startet en solid start, bowlet James Brazi den første ballen av sin neste over (2-60) for å sette England i trøbbel for 175 for seks. Men Lawrence (67 ikke ute) holdt skipet stødig, først med Ally Stone (20) og deretter Mark Wood (16 ikke ute) som ga ham nær støtte.

– Det var en veldig vanskelig dag, men det var vakkert til slutt, sa Burns til Sky Sports. “Dan spilte veldig bra og tok oss bra. Det er noe på overflaten for alle.

“De kom tilbake til oss etter lunsj. Det var litt mer, og vi måtte se når ballen ble kastet, om forholdene var overfladiske eller overfladiske.”

“Vi har tre baner for å legge til så mange løp som mulig, og Dan kan fortsette. Vi får se ballen senere. Det kommer til å bli en god dag i morgen,” la Burns til. Reuters