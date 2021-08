Live score og de siste oppdateringene fra Headling

Bog Nick Holt

Når du nærmer deg spillernes gateway i Headingley, er det et veggmaleri av Burley Banksy skrevet “Stokes 135, Leach 1”. Den har også et par briller for å hylle Jack Leachs udødelige rolle i den heroiske renessansen som fascinerte en nasjon. To år senere returnerte England til Headingley uten Ben Stokes eller Leach, men trengte fortsatt noen til å redde en superhelt.

Fraværet av Stokes i denne serien er ikke bare et tap av alle hans ferdigheter og et tøft slag for å vinne i enhver situasjon, men den trusselen er nødvendig når de står mot det indiske laget ledet av sin turbulente kaptein Virat Kohli. .

I fravær av Stokes, må Joe Root lede laget sitt tilbake når han står overfor den enorme utfordringen med å komme tilbake fra en 1-0-ledelse i testserien. Asim Rafiq henger over hans elskede Yorkshire mens de beveger seg bort fra fallet i saken.

De fire første dagene er utsolgt, og halvparten av de fem, en annen rot gir det perfekte poenget for centen. Dessverre fungerte ikke boliger alltid for ham; Han var i gjennomsnitt 35 på Headingley – mindre enn noen annen større testbane i England – og har ikke tatt et Leeds Test -århundre siden 2013.

Alle som støtter ham påvirker England sterkt.

Selv om kapteinen i gjennomsnitt er 67,21 i et kalenderår, som slår fem århundrer, inkludert to dobler, og samler 1 277 løp, vil det laget sykle mest. Men England har ikke vunnet syv tester og kan fint kombinere vanskeligheter med å tenke på å slå Malone på tre og Haseeb Hameed åpningskampanje der Tom Sibley ble droppet.

Malone spilte 15 tester og var i gjennomsnitt 27,84 før han oppdaget at ansiktet hans ikke passet da Ed Smith overtok som hovedvelger. England har spilt i 38 tester siden han ble droppet i 2018, og seks spillere har hatt muligheten til å lage sin egen posisjon 3. Ingen kunne beholde den lenge, ikke engang roten.

Det er svært sjelden at en slagmann kommer tilbake med hell etter å ha blitt droppet på et hvilket som helst betydelig tidspunkt. Nylig klarte bare Mark Butcher det og kanskje Tom Craveni før ham.

Den gode nyheten for Malone er at Slakter kom tilbake forrige uke for 20 år siden med et aske -århundre på nr. 3 i Headingley. Han var gjennomsnittlig 41 i andre halvdel av karrieren og spilte i 44 tester, og innrømmet nylig at han nettopp hadde kommet tilbake “fordi alle andre var skadet”.

Men Malone er tilbake fordi alle mislyktes. Siden starten av sommeren med stor tillit fra Sibley, Olly Pope, Jack Crawley og Dan Lawrence har ingen vært på laget ennå.

Slakteren har ingenting å tape, og Malone er på samme båt. Kanskje vil dette frigjøre en spiller, hvis intensitet spilte en stor rolle i å miste sin plass i utgangspunktet. En ting er sikkert: han vil ikke være i setet, der han slo Kohli med 219 og 51 i sin siste test på 149.

Root trenger Malones hjelp. Så langt i serien har han gått ut for å slå med England 42, 46 for to, 23 for to og en for to.

Hamid kom tilbake til sin normale posisjon og åpnet batting på ni rygger på Golden Duck and Lord’s. I likhet med Malone hans testavkastning, er det mangel på alternativer, og noen kan bli tilbudt kampanjer med tall som dette. Men dette er en veldig dårlig tid for engelsk batting.

England kan ta hjertet fra Lords, der de var på den beste siden til halv to i går formiddag.

Indias middelorden er i en dårlig tilstand. Cheteshwar Pujara og Ajinkya Rahane blokkerte utseendet i en eller annen form i en viktig andre omgang og beholdt plassene sine i prosessen. Men Kohli er i gjennomsnitt 20 og India er sterkt avhengig av åpnerne Rohit Sharma og KL Rahul.

India har ikke spilt en test på Headingley siden 2003, hvor England scoret hundrevis i en omgang med Sachin Tendulkar, Rahul Dravid og Saurav Ganguly, hvor han ga noen hint for å slå i Leeds.

Denne gangen var det ingen slike råd, og den indiske administrasjonen har brukt lang tid på å studere banen. Overflaten på Headingley er tregere enn vanlig, med Craig Overton som plukket på Zakib Mahmood på grunn av Englands høyde og sprett. India kan gå med de samme elleve som vant på Lord’s.

Bare Kapil Devs indiske lag i 1986 har vunnet mer enn én test på Englandsturen, så Kohli har en historie i sikte denne uken. Han trenger ingen ekstra oppmuntring.