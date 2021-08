Live Score og de siste oppdateringene fra Trent Bridge

BDyktige bær på Trent Bridge

Batting Baking Arbeid av og til i test cricket. Det forråder først, mangel på tillit til vanlige batsmen og det faktum at de ikke er gode nok for anledningen. Innerst inne eller de redigerer sine egne forventninger nedover: Trener Jeg tror ikke vi er gode nok, så jeg kommer ikke til å skape mange i dag. Denne regelen ble gjenbrukt i Englands første omgang 183. Kan deres batsmen legge til totalt 300 løp i sin andre omgang for å gjøre et unntak fra denne regelen?

Rory Burns Med Burns århundre i den første testen mot New Zealand og 81 prosent i den andre testen glemt, kan England -supportere ha blitt psykisk skadet av den siste nedgangen. For Surrey og England var han i anstendig kontakt hele sesongen, noe som betyr at balansen hans var god, og at han ikke syklet rundt hetten og gjennom midwicket. Ja, han ble strålende skuffet over Jaspreet Bumra for første gang, men ballen snurret ikke ennå i Englands andre omgang, og Burns så den delen. Tross alt vil han ha et skrap, og England står bak 70 -tallet, og etter hvert som forholdet blir mer krydret, blir det mye bedre å vinne denne kampen.

Dominic Sibley Be til Gud av flere årsaker, men noe rart kan bli uttalt i morges: La Sibley slå hele dagen. I stedet for å skade øynene kan det ikke virke som om det gjør vondt, men i Englands nåværende situasjon overlevde Sibley ganske enkelt og løp fra føttene fra tid til annen: ingen klager, foreløpig er poengsummen bare 35 løp per 100 baller dvs. to løp per over i sitt eget flaggermus. Selv om Mohammad Siraj prøver å slå den, er hans hovedkarakteristikk at å nå 1000 testkjøringer er et komplement, men irreversibelt.

Jack Crawley Han har scoret hvite baller for Kent og London Spirit, og mens han scoret 27 i sin første omgang, har han ikke scoret mer enn 35 i sine syv tidligere testomganger. Han har endret oppstilling i Hellas, slik at han ikke lenger er åpen i brystet, og skulderen foran fører ham tilbake til de luksuriøse dekseldriftene. Selv om han har en generell drøm i Asia, gjorde han en enestående 50 i Ahmedabad, så han visste at han kunne gjøre det mot India – til han løp på banen mot venstre -armen spinner.

Joe Root Når han har en score på mer enn 20 av to, vil han være en luksus. Og han ville ha fått tildelt tid om natten, ellers ville han ikke ha fått mye søvn, og deretter stoppe Englands mangler på banen-to færre bowlere, tre nedlagte fangster og fire tapte utløp. Hvis han hadde gått ut for rotbatting den tredje kvelden etter at England nesten var sluppet løs på banen, hadde hjernen vært mye vanskeligere å slå. Alt så ut til å være i god kontakt for første gang til han ble overrasket over den sjeldne ballen til en outswinger på beinstubben.

Johnny Bairstow Hans første omgang var bemerkelsesverdig godt justert fra å åpne slag for Welsh Fire. Riktignok snurret ballen mindre i midtøkten den første dagen enn noen gang frem til den tredje kvelden, men han spilte fortsatt beundringsverdig rett, uten å piske gjennom midtveien på V eller kaste ballen gjennom porten. Hans dårlig håndtering av kortene to ganger var ikke et godt tegn, men Ajinkya Rahanes Pantherish -løp hjalp hans selvtillit. For oppmuntring kunne han se Olly Pope komme tilbake før eller siden.

Don Lawrence Han gikk nesten tom for to indiske batsmen. Hadde han nesten en flott britisk karriere? Fire ender og syv ulike løp i sine 14 testomganger: hans paradoks for å være en “øyespiller” uten en solid teknikk for å falle tilbake er allerede klar. Men hvis han varer en time, kan Lawrence slippe ut scener som andre ikke kan, og ta et spill raskt. I sin andre omgang trengte han solskinn, myk ball og slitne bowlere, sky, swing og India var ikke over.