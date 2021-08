Live Score og Herrens siste oppdateringer

ENVelkommen til den andre dagen dekning av den andre testen mellom England og India. For å vinne kast og flaggermus for India i 2018, gikk Joe Root for samme tilnærming, men jeg frykter at han ikke klarte å følge det gamle klimakset om å alltid se ned når han bestemte seg for hva han skulle gjøre med spinnet. En mynt gir deg en lykke som bestemmer om du skal slå eller bowle først.

Det er heller ingen tvil om at England som helhet gjennomboret hullene med mer tålmodighet og bedre teknikker enn de gjorde, og tjente flaks i den opprinnelig vanskelige situasjonen og deretter bygde en ekte kommandobase. James Anderson og Ollie Robinson bowlet bra, men spilte til klokken 19.00 og tok bare tre wickets.

Mange påstander har blitt påpekt om Englands mangel på rødball-cricket, men inspirert av @stephanshemilt’s tweet, tenkte vi at vi burde se motstanderne deres:

Her er datoene for de siste innenlandske røde ballkampene i India XI (og disse kan ha kommet noen år uten å spille):

KL Rahul 29. februar 2020

Rohit Sharma 7. november 2015

Seth Pujara 9. mars 2020

Virat Kohli 2. november 2012

Ajinkya Rahane 3. januar 2020

Rishabh Bandh 29. desember 2017

Ravi Jadeja 12. november 2018

Mohammed Shami 20. november 2018

Ishant Sharma 19. januar 2020

Mohammad Siraj 12. februar 2020

Jaspreet Bhumra 1. januar 2017

Av disse 11 spiller 10 av dem i alle formater (det er syv multi-format spillere i England) som effektivt sulter etter internasjonal ikke-internasjonal rødball-cricket, og på engelsk spiller de sjelden i et vinnende land på grunn av bevegelsen av Dukes -ballen. Forholdene gir imidlertid en mye bedre knyttneve enn hjemmelaget som har spilt fylkeskricket denne sesongen – i tillegg til to tester mot New Zealand. Selv om den internasjonale og eierskapsplanen ikke er lett å håndtere, viser India at ikke alle er like vanskelige å forholde seg til som Storbritannia.

En ting jeg kan argumentere med er at de ikke spiller veldig få fylkeskamper, de spiller for mange testkamper på veldig kort tid. De seks ukene mellom verdensmesterskapet i test og den første testen har så langt tjent India godt. Mesterskapskamper handler mer om produktivitet og allsidighet enn å sette seg under beltet.