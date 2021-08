Live Score og Herrens siste oppdateringer

… og velkommen fra Lord’s til den første dagen i den andre testen mellom India og England. Igjen, tilfellet med “regn, regn, gå bort” ettersom dekslene var på huset til cricket. Imidlertid regner det om morgenen og prognosen ser ut til å være akseptabel, så en hel dag med lek vil være på sin plass.

BEtter at den første testen på Trent Bridge i forrige uke endte uavgjort på femte dag, er begge sider ute etter å få nesen foran i denne fem-testserien.

Chris Silverwood gjør endringer for England, noen tvunget, noen på grunn av dårlig battingytelse. Stuart Broad ble avskjediget med en trekalfs tåre gjennom sommeren og et fysisk slag mot Englands bowlingangrep.

Etter å ha skannet streikepartneren Jimmy Anderson det siste halvannet tiåret på venstre firkant i går ettermiddag, er denne testen i tvil. Burnley klaget over at Laura hadde litt smerter og at skanningsresultater ikke var tilgjengelige før i morges.

Etter et dårlig løp i flaggermusen, ble Haseeb Hameed utnevnt til å erstatte Jack Crawley, mens vår cricket -korrespondent Nick Holt rapporterer at Tom Sibley skal spille fra Lord’s. Han har nå rullet øynene tilbake på nettene bak barnehagen.

Oli Pope er løslatt fra den engelske troppen etter å ha kommet seg etter en hamstringskade. Han vil returnere til fylket Surrey for å fortsette tilbake til full helse og form. England Cricket bekreftet å spille for Surrey i Royal London Cup -kampen mot Derbyshire.

India forventer det samme fra sitt sprengningsangrep, spesielt i Nottingham hvor de kontrollerte Englands lagoppstilling Bar Joe Root.