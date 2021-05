Live scoring og de siste oppdateringene er rettet mot å få bytittelen

BManchester City er tre poeng unna å bli kronet Premier League-mester for femte gang, men Champions League-finalistene Chelsea er på vei.

Begge lagene viste enorm ytelse i Europa denne uken for å få ned PSG og Real Madrid. Til tross for det faktum at Pep Cardiola og Thomas Toussaint hadde en stjerne som angrep stjerner, skilte aggresjonen og seigheten til deres defensive oppdrag seg ut. Det vil være interessant å se om vi ser noen taktiske Xenonics i dag, da begge trenerne prøver å unngå å gi for mye før finalen i Istanbul (når ting står) senere denne måneden.

Chelsea er sikre på å slå City på Wembley i FA Cup-semifinalen forrige måned. De forsvarte seg resolutt og prøvde å avsløre byen med Werner-hastighet i kontring. City var ikke i fargen da og vil måtte skifte ball i et bedre tempo denne kvelden. Hakeem Siak og Christian Pulisik var innbyttere mot Real Madrid, med start i dag.

Cardiola ønsket å bruke et par falske niere i disse store kampene denne sesongen, med Bernardo Silva og Kevin de Bruyne som spilte PSG i disse rollene. Uten ballen gikk Citys spillere tilbake til den smale 4-4-2 og forsvarte seg som en liten enhet. Det er virkelig som Un-Cardiola, men bare nok et eksempel på hvordan han tilpasset seg denne rare sesongen. Tre poeng, og de blir mestere for tredje gang på fire år under Cardiola.

Den strålende lederen av byen sa: ”Det er interessant å si dette fordi vi er låst i år og kan ikke gjøre det folk vil at vi skal gjøre. Alle bakromstaben har gjort det utrolig bra, det er derfor vi kan rotere mange spillere, og det hjelper. Dette er et stort kompliment for dem. ”

Fullt teamnyhet kommer snart.