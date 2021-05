Ved første øyekast ser det ut til at Liverpool-sjef Jurgen Klopp selv ville valgt et kirsebær.

En tur i dag til en gruppe som allerede er kastet ut. En annen spilte absolutt ingenting på onsdag. Etter den siste hjemmekampen neste søndag, vil et betydelig antall fans bli ønsket velkommen på Anfield for første gang på mer enn 14 måneder.

West Bromwich Albion. Burnley. Krystallpalass.

Men nær studie identifiserer snart tre virkelige årsaker Røde Absolutt ingenting da de jager ned et hat-trick av seire som absolutt garanterer Champions League-kvalifisering.

Sam Allardyce. Sean Dyce. Roy Hodgson.

Disse urene treenighetene vil ikke ha noe mer enn å være ansvarlig for ikke å få de fire beste plassene for avskjedige Premier League-mestere for å like et bedre uttrykk.

To av dem har allerede gjort sitt.

Allardyce, et vanlig skadedyr for Liverpool i sin lange karriere, har bare hatt ansvaret for West Bromwich Albion i kort tid og tegnet 1-1 på Anfield før jul.

Det var katalysatoren for en dårlig form som gikk fra Red Premier League-frontløpere til multiløpskraping.

I løpet av den tiden gledet de seg over en Burnley-side som utmerket seg i den tradisjonelle tullstilen, som sene Ashley Barnes var i stand til å kjøre ubeseiret hjem i Liverpools 68 kamper på straffer.

Lancastrians første seier på Anfield siden 1974, som utløste en dårlig oppvisning, så at de røde mistet en klubbrekord på seks kamper på rad på sin egen link.

Palace på Selhurst Park ga ikke slike problemer i helgen før jul, og vant 7-0 i Liverpools største høytflygende seier.

READ Jurgen Globe møter avgjørelsen fra Diego Alcondara da Liverpool vurderer nytt forsvar

I januar 2011 overtok Hodgson sin vanskelige orientering på Anfield under banneret til de nye eierne Fenway Sports Group – senere under banneret New England Sports Ventures.

Nyere historie avslører en blandet pose. Allardyce har bare vunnet ett av åtte møter med Palace 2-1 på Anfield i april 2017 – men Liverpool har bare vunnet ett av de siste seks.

Burnleys seier i januar var Tychs andre seier mot de røde i 11 forsøk, med Globe som vant sine tre siste opptredener til Turf Moore.

Hodgson savnet i mellomtiden alle de seks møtene med Reds-sjefen og innrømmet 21 mål i prosessen.

Spesielt vant Liverpool sine tre siste seriekamper under Premier League-tiden – for to år siden under Globen, med Rafa Benitez med 2006 og 2009.

Selvfølgelig kreves det ikke ni poeng på slutten for å forsegle Champions League-kvalifisering. Men hvis det er behov for en slik total, vil det oppnås mot ledere at det aldri gir mening å spille mot Liverpool.