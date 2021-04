Liverpool-eier John Henry bryter endelig stillheten i European Super League

Liverpool-eier og FSG-president John Henry har beklaget “forstyrrelsen” de siste 48 timene da planene om å splitte den europeiske superligaen utspiller seg.

Han innrømmet at det mest upopulære prosjektet “aldri vil stå uten støtte fra fansen”.

Han beklaget også “Jurgen” og spillerne direkte og sa at de var “veldig forstyrret” og ikke hadde noe ansvar for det som skjedde.

Liverpool kunngjorde i går kveld sin utmelding fra Super League.

En klubbuttalelse som ble utgitt rett før klokken 23, lyder: “Vi kan bekrefte at Liverpools fotballklubb har stoppet vårt engasjement i de foreslåtte planene om å opprette en europeisk Super League.

“De siste dagene har klubben mottatt representasjoner fra forskjellige sentrale interessenter, både innenlands og eksternt, og vi vil takke dem for deres verdifulle bidrag.”

I morges ga eieren Henry ut en videomelding.

Her er hvert ord han sa:

“Jeg vil beklage alle fans og støttespillere til Liverpool Football Club for ulempene jeg har forårsaket de siste 48 timene.

“Det sier seg selv, men jeg må si at det foreslåtte prosjektet aldri vil stå uten støtte fra fansen. Ingen i Storbritannia tenker annerledes. Du var tydelig på at det ikke ville stå i løpet av disse 48 timene. Vi lyttet til deg Jeg hørte på det du sa.

“Jeg vil beklage Jurgen, Billy, spillerne og alle som jobbet så hardt i LFC for å gjøre fansen vår stolt. De har ikke noe ansvar for denne forstyrrelsen. De er veldig forstyrrende og urettferdige. Dette er veldig vondt. De elsker klubben din. og jobber for å gjøre deg stolt hver dag.

“Jeg vet at hele LFC-teamet har kompetanse, ledelse og interesse for å gjenoppbygge tillit og hjelpe oss med å komme videre. Da vi registrerte utfordringene knyttet til fotball for et tiår siden, drømte vi om det du drømte om. Vi jobbet hardt for å forbedre klubben din. … Arbeidet vårt ble ikke gjort. Jeg håper du forstår at selv når vi gjør en feil, prøver vi å jobbe for klubbens beste. Jeg droppet deg i dette arbeidet.

“Igjen, beklager, jeg er bare ansvarlig for den unødvendige negativiteten som har blitt fremmet de siste to dagene. Dette er noe jeg aldri vil glemme.

“Hvis det er en ting som tydelig har vist denne forferdelige epidemien, så er det hvor viktige fans er for spillet vårt og for alle idretter. Det har blitt vist på alle tomme felt. Det har vært et utrolig vanskelig år for oss alle; nesten ingen en har blitt berørt. Lokale gester og støtte. Jeg lover deg at jeg vil gjøre alt jeg kan for å øke den ytterligere.

“Takk for oppmerksomheten.”

Dette er første gang den røde presidenten snakker siden det ble bekreftet søndag kveld at Anfield-klubben skulle være et av grunnleggerne av den nye splittingkonkurransen.

Liverpool-supportere, fangrupper og tidligere og nåværende spillere svarte alle sint på kunngjøringen.

J ஜூ rgen Globe avslørte mandag kveld at han ikke hadde konsultert med sine spillere eller trenerteam før han brøt nyheten, og bekreftet sin mangeårige motstand mot noen Super League.

James Milner kom også ut mot disse planene etter en 1-1 uavgjort mot Leeds United, der laget ble mishandlet av Leeds-fans utenfor Eland Road.