Liverpool Exchange News LIVE – Ibrahim Connett Latest, Mohamed Salah Claim, Kylian Mbabane Position

Kane støttet United for å bli med Liverpool

Nigel Martin mener Manchester United passer best for Tottenham Hotspur-spissen Harry Kane i sommer.

Kane er opptatt av å forlate troppen i Nord-London på jakt etter trofeer, og antas å være interessert i hans tjenester med Manchester City og Manchester United.

Liverpool har også blitt nevnt som et mulig sted for England-kapteinen, men Martin mener han er den som er bestemt for United.

Han er en delfin Bagasjerom:

“Han snakket om det, så hvis Tottenham ikke gravde hælene og sa nei – tror jeg [his exit] Jeg kan gjøre det hvis jeg er helt ærlig. “Jeg har noen poeng å komme med, og han kan krysse T med relevante klubber. Jeg vet ikke hvor han vil passe inn. Jeg tror Man United vil like ham. “[Edinson] Gavani er en god spiss, men han har kommet seg gjennom årene, og det er der han er best. Byen spiller ikke alltid med spissen. Liverpool? Jeg ser ham ærlig talt ikke i Liverpool-skjorte. “Jeg tenker bare på lag som kan være ærlige, fordi det kommer til å bryte banken. Jeg tror Man United passer best for ham, men det er en personlig mening. “Han er en flott spiss og sesong etter sesong. Det er et spørsmålstegn på ankelen – dette er ikke et gamble for spilleren, men et gamble for spillerens kondisjon. Kjøperen vil pakke ham inn i bomullsull.”