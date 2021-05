Liverpool Exchange News LIVE – Ibrahima Connet Update, Yuri Tylemans Link, Calido Coulibaly Krav

Liverpool og FSG satte opp ‘akselerert’ Nike-boost etter første forsinkelse

I følge Liverpool og Fenway Sports Group var kit-avtalen med Nike vellykket i fjor. Skriver Dave Powell.

Den faste årlige prisen de røde mottar for Nike-avtalen er på noen måter lavere enn de hadde med den nye saldoen Nike Den nye saldoen betaler m 30 millioner per sesong i motsetning til 45 millioner per sesong, som er den motiverende faktoren i avtalen, de røde var veldig opptatt av å få en del av sekvensen.

Torsdag, Liverpool har introdusert sitt siste hjemmekit For sesongen 2021/22 ble designet inspirert av skjorten da den ble brukt for første gang i historien til den fullt oversvømmede røde kitklubben siden 1964-sesongen.

Den nyeste designen har en oransje krage og diagonale oransje pinstripes, og skal brukes for første gang til søndagens sesongfinale, da Jurgen Klopps lag Crystal Palace kvalifiserer seg til en Champions League-kvalifisering når 10.000 mennesker får lov til å være inne på Anfield.

Tiden for den nye avtalen har kommet akkurat i tide for Reds og FSG.

Liverpool Avtalen med Nike gjør at de tar 20 prosent royalty-kutt fra salg av lisensierte produkter, og utgivelsen av en ny skjorte er en av de største drivkreftene for klubber når det gjelder å øke inntektene fra klubbvarene.

