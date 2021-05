Liverpool Exchange News LIVE – Rafael Warren Truth, Florian Newhaws News, Kylian Mbabane Curiosity

Tre ledere er desperate etter å miste Liverpool Champions League

Ved første øyekast ville Liverpool-sjef Jurgen Klopp nesten ha valgt Cherry-selv, Skriver Ian Doyle.

En tur i dag til en gruppe som allerede er kastet ut. En annen spilte absolutt ingenting på onsdag. Etter den siste hjemmekampen neste søndag, vil et betydelig antall fans bli ønsket velkommen på Anfield for første gang på mer enn 14 måneder.

West Bromwich Albion. Burnley. Krystallpalass.

Men nær studie identifiserer snart tre virkelige årsaker Røde Absolutt ingenting da de jager ned et hat-trick av seire som absolutt garanterer Champions League-kvalifisering.

Sam Allardyce. Sean Dyce. Roy Hodgson.

Disse urene treenighetene vil ikke ha noe mer enn å være ansvarlig for ikke å få de fire beste plassene for avskjedige Premier League-mestere for å like et bedre uttrykk.

