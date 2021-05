Liverpool ga det uventede Champions League-løftet med Manchester United-kampene

En ting blir tydelig etter at støvet la seg etter Liverpools utsatte turné på Old Trafford og Manchester United-fansdemonstrasjoner.

Vi tør si dette, å ikke spille i helgen har virkelig gjort J ர்க rgen GlobeEn hjelp til menn.

Hvis de røde hadde droppet Ole Gunner Soulschaigers side for å beholde det svake håpet om å sikre topp fire-plassering, ville Man City blitt kronet til mester, og la dem være fri til å fokusere på deres Champions League-bedrifter.

Etter å ha bestilt sin plass i finalen etter å ha slått Paris Saint-Germain tirsdag kveld, vil det ikke ta lang tid før Pep Cardiolas menn offisielt stjeler LiverpoolTittelen kan fokusere på Europa for kronen og de resterende ukene av sesongen.

Men med at de røde ikke spiller denne helgen, har City en sjanse til å vinne tittelen når de kommer tilbake til ligaaksjon på lørdag.

Deres neste fiender? Chelsea hjem på fjerdeplass ved avspark kl 17.30 lørdag før Liverpools nattkamp med Southampton.

Denne sesongen vant City ubestridelige mestere og alt som var foran dem.

Men hvis det noen gang var en sjanse for et lag å styrte byen, ville det være den døde gummien fra baksiden av Champions League-semifinalen med tittelen allerede vunnet.

Selvfølgelig forbereder Chelsea seg til andre etappe i sin egen Champions League-semifinale mot Real Madrid før de reiser til Etihad, og har allerede registrert sin plass i FA Cup-finalen.

Men folket i London møter en trofé endelig sammenstøt med revene før en siste dagstur til Aston Villa med hjemmemøter mot Arsenal og Leicester City.

For det siste Champions League-stedet er Thomas Toussains side, som skryter av at de nå har syvpoengs fordel over Liverpool, som har et spill i hånden, for å kvalifisere seg til neste års eliteturnering i Europa.

Men når det gjelder ytterligere distraksjoner, er denne stillingen på ingen måte sikker.

Med Liverpools utsatte kamp mot Manchester United som bekreftet at Chelseas Etihad-turné ikke er en død gummi for Man City, er trykket på Blues sikkert da Klopps menn ser frem til å skli til fjerde.