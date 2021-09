Liverpool har allerede åtte poeng fra rivaler, noe Jurgen Klopps sidebevis viser.

Det har vært utrolig vanskelig for et fotballag å fungere på toppen av sitt spill i tre sesonger på rad, og hvor vanskelig det har vært for Liverpool 2020/21.

Etter å ha registrert 97 poeng i 2018/19 og vunnet ligaen med 99 neste år, så de røde en nedgang (som ble hardt rammet av en absurd skadekrise) og endte forrige sesong med 69 poeng.

De to foregående hendelsene der Premier League -laget scoret minst 90 poeng i sesonger på rad var identiske, ellers endte de dramatisk. Chelsea fulgte opp to ligatitler under Jose Mourinho, og samlet “bare” 83 poeng på en sesong, med henholdsvis 95 og 91 poeng.

På samme måte vant Manchester City en minneverdig tittel for to år siden på 100/11, deretter 98, deretter 81 i 2017/18. Hvis den tredje sesongen trekker seg tilbake på to av de dyreste sidene i engelsk fotballhistorie, kan det sikkert skje Liverpool, Så det ble bevist.

Hvis de vil bli realistiske tittelutfordringer igjen, etterlater det mye grunn til å dekke siden av Jurgen Globe, men den gode nyheten for Gobits er at laget deres allerede har gjort store fremskritt.

Det faktum at de er betydelig forbedret, kan ikke gå ubemerket umiddelbart. Etter fire seriekamper forrige sesong har de røde samlet seg ni poeng, mens de har 10 poeng denne sesongen.

Men det er veldig lærerikt å se på hvordan de ser ut sammenlignet med lignende beslag fra forrige sesong. Omstendigheter for kamper i forskjellige kampanjer er ikke alltid de samme – med ankomsten av fans som legger til regelmessige endringer som ledere og spillerpersonell – gir denne metoden en utmerket sammenligning når det gjelder minimale matchingsvansker.

Da de tre lagene ble nedrykket, ble de erstattet av tre opprykkede sider, med endringer gjeldende for deres liga -resultater. Derfor bør Liverpools åpningskamp for sesongen mot toeren Norwich sammenlignes med utflukten på Fulham, takket være at han endte på tredjeplass fra bunnen.

Kampen på Craven Cottage endte uavgjort 1-1, så de røde tok to poeng rett til 2020/21 med en 3-0 seier over East Anglia. Burnley og Chelsea vant begge på Anfield forrige sesong da Liverpool hadde en lang rekke hjemmebaninger i klubbhistorien, så med en seier og en uavgjort mot disse lagene i forrige måned, la Globe -laget til ytterligere fire poeng i sin opptelling.

Dette tar oss til Eland Road, hjemmet til Leeds United. Liverpools forrige ankomst var involvert i europeisk Super League -kontrovers, takket være Diego Lorendes sene nedrykk, som reduserte dem med to poeng. Ingen slike bekymringer sist helg, 3-0-seieren tok det totale antallet ekstra poeng som allerede er opptjent denne sesongen til åtte. Premier League.

De røde hadde selvfølgelig mye å spille, så de fikk mange ekstra poeng. Det er ikke mange lag som får to poeng fra et sett med fire lag som plutselig tjener 10 når det kommer til kamper neste gang. Men de har tjent 80 prosent av de ekstra poengene som er tilgjengelig, noe som er den høyeste proporsjonale forbedringen fra noen lag i divisjonen.

Poengene deres er enda mer oppmuntrende, og tjener fortjeneste ved å utnytte noen korte marginer. Liverpools målforskjell for disse fire kampene har steget til 10 forrige sesong, og deres forventede målforskjell har økt til 10,1.

Så la oss nå se hvordan de rødes rekord kan sammenlignes med deres potensielle tittelrivaler.

Chelsea har en ledelse på tre poeng og fem mål, som er to poeng nede på Anfield. Manchester City har hatt lignende resultater – nederlag i Tottenham og tre seire – Norwich og Arsenal har økt målforskjellen med sju.

Manchester United har en interessant sak der de ikke har noen sjanse til å gjøre noen fremgang i Premier League. Som det var, var uavgjort de fikk i Southampton to poeng færre enn de samme enhetene de fikk forrige sesong, men målforskjellen var i hvert fall takket være seirene de fikk andre steder.

Ved å kombinere poengendringer med forrige sesongs siste poeng forlot du den siste kommandoen for denne kampanjen: Citytopp med 86 poeng, Liverpool 77, United 72 og Chelsea 70

Selv om det absolutt ikke er en avgjørelse om Globe presenteres nå, er det urealistisk å forvente at de gjenværende resultatene i 2021/22 vil matche forrige sesong, ettersom denne situasjonen ser bedre ut enn planen 2020/21 og gir håp for fremtiden.

Men uansett må de røde vinne kampene de vant forrige sesong, fire av de fem neste. Hvis de kan slå City på hjemmebane og tape en gang i det siste i dette kommende løpet, er det tilhørende tabellen til Fixtures League definitivt verdt et nytt blikk.