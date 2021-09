Liverpool må utvise en seniorspiller fra Champions League -troppen etter at Harvey Elliott dukket opp

Etter at Harvey Elliott dukket opp, har Liverpool blitt tvunget til å slippe en seniorspiller fra laget til Champions League-gruppespillet denne sesongen.

18-åringen regnes som en spiller under 21 år som ikke trenger å registrere seg for å spille i Premier League denne sesongen, men dette er en annen historie på kontinentet.

I den alderen som kreves for å registrere seg som en ‘List B’ -spiller, 1. januar 2000 eller senere, har midtbanespilleren ennå ikke faktisk oppfylt de beregnede kriteriene.

UEFA -regler sier at en voksen spiller kan registreres på ‘List B’; “Kvalifisert for å spille for en klubb med maksimalt en låneperiode på to år eller tre påfølgende år fra hans 15 -årsdag før han ble registrert i UEFA. Forbundet i en periode som ikke overstiger ett år.

Bli med Liverpool Fra Fulham i juli 2019 da han var 16 år gammel, Elliott Blackburn Rovers ‘lånesesong forrige sesong, han likte ikke et toårig ubegrenset forbud på Anfield, selv om han vil være kvalifisert for å registrere seg som’ List B ‘-spiller neste sesong under UEFA-regler.

Ettersom de røde kan skryte av 24 seniorspillere som kan bli navngitt i Premier League-troppen, er 18-åringen et ekstra navn for å bli registrert for å delta i Champions League denne sesongen.

Dette er imidlertid ikke så lett som Elliotts tilstedeværelse J ர்க rgen Globe Selv om den tidligere Fulham-mannen teknisk sett er det åttende innenlandske alternativet på Anfield, kan han nevne en full 25-manns lag med ‘List A’ -spillere.

Dette skyldes at selv om klubber må angi minst åtte lokalt trente spillere på lagene sine, må fire av de åtte lokale avtalene være mellom 15 og 21 år gamle og ha vært klubbtrente spillere i en klubbbok i tre år.

Liverpool Trend har bare tre seniorspillere, Alexander-Arnold, Joe Gomez og Coimhin Kelleher, sammen med Elliott Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain og Knot Phillips. Association).

Nå kan Globe navngi alle de trente spillerne på laget sitt, men en av dem vil teknisk sett ikke bli ansett som en av sine åtte lokale kandidater, så de får bare lov til å nevne laget på 24. Valg av stolthet for en fjerde klubbtrener.

I nærvær av Curtis Jones, Neco Williams, Rice Williams, Leighton Clarkson og Billy Cometio vil et slikt problem raskt bli utryddet i årene som kommer. Sammen med Elliott.

Ettersom de røde skryter av 17 senior utenlandske spillere på sin tropp, bør en seniorspiller imidlertid være begrenset til 24 for årets gruppespill Globe fra Liverpools Champions League-tropp denne sesongen. Det menneskelige teamet.

Selv om Phillips så ut som om han forlot de røde permanent forrige sesong, bør en lignende regel unngås i år med målvaktregler som gjør Liverpools avgjørelse lettere.

En klubb med 25 spillere får lov til å bli navngitt på ‘List A’, med minst to keepere. Imidlertid, etter Loris Carius Uten å finne en ny klubb om sommeren, har Globe for tiden fire shot-stoppere til disposisjon.

Som et resultat vil den tyske keeperen Alison sannsynligvis gå glipp av å stå bak Adrian og Kaimhin Keller. De røde fra Champions League -finalen 2018.

Men hvis han står overfor en målskadekrise med UEFA -regler, kan han senere bli lagt til Liverpools Champions League -rangering; “Hvis en klubb ikke kan stole på tjenestene til minst to keepere som er oppført på liste A på grunn av en langvarig skade eller sykdom (dvs. varer i 30 dager), kan en klubb suspendere ham når som helst i løpet av sesongen.”

Liverpool må levere sin Champions League -tropp til FA i dag, verifiseres og sendes til UEFA klokken 23.00 i kveld.

Liverpool 2021/22 potensielt Champions League -lag fullført

Målvakter: Allison, Adrian, Kaimhin Keller (CT).

Forsvarere: Virgil van Dijk, Ibrahim Connett, Joe Gomez (CT), Costas Simigas, Andy Robertson, Joel Madip, Knot Phillips (AT), Trent Alexander-Arnold (CT).

Midtspillere: Fabinho, Diego Alcondara, James Milner (AT), Nabi Keita, Jordan Henderson (AT), Alex Oxlade-Chamberlain (AT), Harvey Elliott (AT).

Framover: Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah, Tagumi Minamino, Diego Jotta, Divok Origi.

Senior ‘List B’ spillere: Curtis Jones, Neco Williams.