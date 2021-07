Liverpool møter Harvey Elliott forlegenhet da han unngår 0,5 23,5 millioner overgangsbeslutninger

For ledere på elitenivå er det ofte ikke tid til å bytte fra fotballens altoppslukende verden.

I følge Jurgen Klopp vil ikke denne sommeren være annerledes, selv om han er noen uker ekstra unna spillerne sine på grunn av EM i sommer.

En av disse sommerforlegenhetene er at tyskeren må pusle ut en løsning sammen, hva han vil gjøre med sin kommende og fremtidige gullgutt Harvey Elliott, som slippes løs på Anfield etter hans betydelige stavefeil på Blackburn. Rovers siste kampanje.

Det er lett å glemme at Elliott nylig har fylt 18 år, en spiller utover årene. Men hva er den beste måten å gjøre det på Liverpool For å sikre at veksten hans styres riktig, men å fortsette å bygge på plattformen han skapte for seg selv med sine fantastiske forestillinger forrige sesong?

Etter å ha falt sju mål og 11 assist i Englands andreklassekonkurranse forrige sesong, var det tydelig for alle som så med ørneøyne at han var på et mye høyere nivå enn han noen gang hadde vært i et mesterskap.

Så, hvordan finner du talentfulle ungdommer neste sesong?

Bli på Anfield

Hvis Elliott vil være med, er det rimelig å si at spilletiden hans på Anfield kan være for kort, noe som kan hindre tempoet og fremgangen ungdommen gjorde i fjor.

Med Globen som ønsker å konkurrere i både Champions League og Premier League, er det veldig vanskelig å se hvor Elliott kan ta sine minutter.

Elliott vil ikke dra nytte av Globes beslutning om å evaluere innenlandske trofeer, ettersom Liverpool ikke har nådd femte runde av FA Cup under Tysklands veiledning, men bare har nådd fjerde runde i League Cup. De siste fire sesongene.

Som et resultat kunne han bli tvunget til å sette seg ned med Barry Levdos ‘U23-lag i minutter – en situasjon som på dette tidspunktet i karrieren kan være et stort skritt tilbake for midtbanespilleren.

Imidlertid, hvis Elliott blir på Anfield neste sesong, vil han absolutt bli belønnet med noen få minutter, og Liverpools afrikanske duo Sadio Mane og Mohamed Salah skal tilbake til internasjonal plikt i januar.

Mens det forventes at de røde vil legge til ekstra muligheter til fremoverlinjen i sommer, kan Elliott gå glipp av noen minutter i januar når Mane og Salah kommer tilbake.

Å ha Elliott rundt for å lære to spillere i verdensklasse, Salah og Mane, ville ikke skade Elliott. Men bare det, er det verdt overgangen å bare spille noen få Premier League-kamper?

Nei, sannsynligvis ikke.

Nok et kredittmål

På papiret kan det å sende Elliott en såkalt ‘svak’ Premier League-klubb virke som et veldig fornuftig alternativ for alle involverte, ikke sant?

Vel, det er ikke så lett.

Å spille week-out en uke i den nedre halvdelen av Elliott Premier League vil helt klart være til nytte ikke bare som spiller, men også som ungdom for hans fremgang og utvikling, og at handlingen ikke vil være fri for farer.

Mange lovende talenter har oppført seg som Elliott før, og noen har til og med en lignende ‘Liverpools hottest asset’ tag.

Ta for eksempel Ryan Brewster, som en gang var bestemt for Unfield-stjernen, generasjons plakatgutten. Arving til tronen til Salah. Ni måneder etter at han forlot Anfield, forbereder Brewster seg nå for en sesong i mesterskapet.

Etter å ha kommet tilbake fra skade i midten av 2019, vil Brewster ha et vendepunkt i 2019/20.

Han ble opprinnelig tilbudt en sjanse til League Cup, ettersom Liverpool hadde begge øyne rettet mot Premier League-herligheten, og Brewsters innenlandske trofékampanje kom og ble omtalt i to av de røde ‘tre League Cup-kampene, som ble slått ut av Aston Villa i kvartfinalen.

Globe hadde klart utelukket andre steder innenlands at det ikke var noen prioritetstid for å introdusere Brewster, ettersom Liverpools titteljakt var kjent som en av nervene og bedre marginer, da de røde ofte fortsatte å konkurrere med det samme målet.

Da Liverpool gikk inn i det nye året, ble Swansea City tillatt et lån, da det ble klart at akademikandidaten sto overfor en umulig oppgave å tvinge seg inn i Globens planer.

Som historien går stormet Brewster mesterskapet, slo Swansea ut av sluttspillfinalen, og Liverpool tok tak i miraklet sitt i det følgende vinduet, og ble snart med i fôret Sheffield United i en avtale på 23,5 millioner dollar.

Ta for eksempel Marco Cruzic og Harry Wilson, som syntes det var vanskelig å bryte Globines planer etter stavefeil i kreditt.

Skriften på veggen antyder at det vil være vanskelig for folk flest å komme inn på Globes planer etter en sesong borte fra Anfield.

Også om Elliott virkelig ønsker å skrape ned en nedstrøms Premier League-klubb, kan han være sittende fast i sin egen halvdel i stedet for muligheten til å vise frem seere fra Anfield.

Dømmekraft

Gitt begge mulighetene ser det ut til at Globe og Co ikke har noen ende i sikte. Opprett Elliott i sommer vil gi dem hodepine.

Når Mane, Salah og Firmino stenger 30-årsdagen neste år, hvis de på Anfield spiller kortene sine riktig, er det mulig at de allerede har et alternativ til den egyptiske monarken når han bestemmer seg for å ringe tiden på Anfield-søket.