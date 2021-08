Manchester United har et sterkt overgangsvindu. Noen ekspertpersoner kan ha vært mer entusiastiske om sjansene for at Ole Gunner Solkjar vil stå i kø av analytikere for å forutsi en avgjørelse over Liverpool, men Jadan Sancho og Rafal Varane er de beste tilleggene. Siden Eduardo Gamavinga også er sterkt knyttet til Old Trafford, må Jரrgen Klopp ta ham til Anfield for å opprettholde momentum på eldre rivaler.

Camawinka, en 18 år gammel midtbanespiller, driver sin virksomhet for Renes. Han regnes som en stigende stjerne i fransk fotball, men – a Noen andre League 1 -talenter – lot kontrakten slutte. Kontrakten hans utløper neste sommer, noe som betyr at interesserte klubber kan forhandle om en gratis overføring fra januar. Rennes er en av få klubber som har oppnådd økonomisk suksess knyttet til sammenbruddet av ligaens TV -rettighetsavtale, men de vil fortsatt unngå å miste en sentral eiendel. Som sådan kan Camavinga være på markedet i dette vinduet, sa Fabrizio Romano og la til at 30 millioner euro kan gjøre dette.

Dette er en relativt rimelig avtale for noen som er høyt verdsatt, så det er ikke overraskende at det er betalt renter til både Manchester United og Liverpool. Ifølge 90 minutter, De får selskap av PSG, Real Madrid og Ceslia i denne forbindelse: en klar indikasjon på spillerens kvalitet.

Det er tøff konkurranse, men Liverpool bør kaste alt inn i avtalen. Spørsmålet om Georgino Vijaldam trenger en erstatter er opp til debatt, men det er for sent (i den store tingenes plan) for Jordan Henderson og Diego å tenke på alternativer. Å vente i vingene til Camawinka, Harvey Elliott og Curtis Jones er ikke en dårlig situasjon, for å si det mildt: for all snakk om å spille på kanten med FSG -lagets alder, en boks på den siden av banen for en tiår kan fortsatt signeres av en ung midtbanespiller.

Så bra som det er for Liverpool, er det uheldig å tilby en slik konkurrent. Midtbanen til Scott McDomini og Fred er et klart svakt punkt på den ellers så sterke Manchester United -troppen. Det kan hevdes at Solskjær i seg selv er et annet forbedringsområde, men nordmannen vil i det minste tilby suksess hvis forsvar, midtbane og angrep alle blir vesentlig styrket under ett vindu.

Å bringe Camvinga til Anfield vil holde Liverpool foran kurven, og tilbyr lyse utsikter for nåtiden og fremtiden. The Globe trenger absolutt litt trygghet: den unge mannen er allerede en av Europas topp 12 prosent av journalister. FBRef Vijaldum lister ham opp som en av ti spillere som stilistisk ligner Rennes midtbanespiller. Siden manageren har mye tid til å designe spilleren, har han alle verktøyene til å bli hovedverktøyet på den ene siden for å møte utfordringene igjen.

Signeringen av Camawinka vil styrke Liverpool og slå Manchester United. Når heisplassene går, er det ikke ille.