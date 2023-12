Liverpool på toppen, tre år senere … takket være bedriftene til Aston Villa og Tielemans

Tottenham, Manchester City og så Arsenal. Dette er de tre klubbene som direkte har omringet Liverpool foran 13. kamp. To uker senere endret alt seg. Spurs og Citizens gikk av stabelen og den ledende kvartetten imploderte… da Aston Villa bombarderte Tottenham (1-2), City (1-0) og Arsenal (1-0) i rask rekkefølge.

– Jeg er veldig stolt over det vi har oppnådd nåUnai Emery er glad for å ha tillatt Villa-supportere å se 15 seire på rad i Premier League for første gang i klubbens historie. Etter å ha vunnet 15 kamper på rad, har jeg aldri vært i den posisjonen. Vi skal være positive, men krevende som vi er.

Yuri Tielemans startet som en offensiv midtbanespiller, og symboliserte dette behovet perfekt. De røde djevlene talte ikke hans innsats i 56 minutter, helt utslitt, til det punktet at de krevde et bytte. «Vi endte opp med å spille mot to av de beste lagene i Premier League denne uken, Manchester City og Arsenal, og vi vant begge kampene. Det er fantastisk»Glad Emery.

Med 35 poeng på klokka nærmer Villains seg Arsenal (36) og tar pallen, som måtte gi toppplassen til Liverpool (37). Jurgen Klopps menn var store fordeler av Aston Villas form, med Mohamed Salah som scoret sitt 200. mål i en seier på Crystal Palace (1-2). De leder mesterskapet for første gang siden desember 2020.

«Jeg er en veldig glad manager for øyeblikket, og jeg vet at vi også er heldige», svarte Klopp, da Harvey Elliotts sene mål endret alt. igjen. Jurgen Klopp scoret en stopptid-vinner i en ligakamp for 17. gang siden han kom til Liverpool. En gjentakelse av mesterens lykke? Svaret er om noen måneder, men Arsenal og Manchester City vil utvilsomt være i krig i lang tid. Aston Villa har kun nådd 36 poeng etter 16 kamper ved fire anledninger i historien. Inkludert tre ganger med tittelen på slutten av løpet…