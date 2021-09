Liverpool -sjef Globe ‘ikke fornøyd’ og ‘overrasket’ Ronaldo overførte til Man Utd

Liverpool -sjef Jurgen Klopp har blitt “overrasket” over Cristiano Ronaldos avgang fra Juventus i sommer, og har innrømmet at han ikke er fornøyd med å spille for Man Utd.

Ronaldo så ut til å være på vei til Man City Før United droppet sin tidligere spiller på en toårskontrakt.

Liverpool kommer sannsynligvis til å være i tittelkamper med City, Chelsea og Man Utd denne sesongen, og Globe er ikke fornøyd med Ronaldos retur til Premier League.

Ole får Sancho til å mislykkes, Nuno, AMN, Ortta og mange flere e -poster …

På spørsmål fra noen Sky Sports Journalist Mens han ventet på å komme opp mot Ronaldo, sa Klopp: “Jeg spilte Cristiano.”

Reporteren svarte: “Jeg mener i Premier League”.

Globe la til: “Ja. Er jeg glad for at han er i enhet? Nei, jeg kan ikke si det, det er ikke sant.”

Reporter: “Hvorfor ikke? Er han en bedre spiller?”

Globe fortsatte: “Ja, dessverre. Ja, jeg ble overrasket, ikke om United, men da jeg først hørte ryktene om at han ønsket å forlate Juventus. Jeg visste ingenting om det. [it], Jeg er ikke i Juventus -kretsen hvor folk av og til forteller meg hva som skjer der.

“Så jeg lurte på det og byen. Jeg tenkte” å ja det ville være gøy for United “og så gikk United åpenbart inn og gjorde det. En god, fri verden. De kan gjøre hva de vil.”

I mellomtiden avslørte Man UTD -sjef Soulscare etter kampen at Ronaldo hadde fått en ny kontrakt. “En liten prat for guttene” før suksessen i Newcastle.

Soulscare sa til journalister: “Selvfølgelig må alle, når de kommer inn i laget, presentere seg selv. Kanskje ikke alle vet navnet hans. Det gjør de i hvert fall nå.

– Atmosfæren rundt klubben var elektrisk, og supporterne har vært veldig spente de siste 10 dagene siden han signerte.

“Det var stor forventning på laget i ettermiddag, og han ble levert.”

På spørsmål om Ronaldo Mann var i tvil om hva UTD allerede har, fortsatte Soulscare: “Jeg tror ikke det. Han gjør det han gjør.

“Cristiano løfter alle opp, han er veldig fokusert på alle når han er på det stedet og rundt det, han stiller krav til seg selv, og så stiller det krav til lagmedlemmene sine, og det stiller krav til oss.

“Derfor har han gjort mye i livet hans. Han er veldig disiplinert. Vi vet at han har utviklet seg. Han vokste opp som spiller. Han er en annen type spiller nå enn han var da han dro, men han er fortsatt en hensynsløs og medisinsk målscorer .

“Han lukter flotte øyeblikk, han føler når det er et mål i det.”